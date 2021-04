​Miramos al Cielo y Caminamos por la tierra Domingo Martínez, Burgos Lectores

martes, 13 de abril de 2021, 04:27 h (CET) Miramos al Cielo y Caminamos por la tierra: han sido dos ideas desarrolladas por el Papa en su reciente viaje a Irak. Figuran a modo de epígrafes en el texto del Discurso, pronunciado en Ur. De nuevo señalaba la senda: Caminemos en la tierra, trabajando y conviviendo como hermanos, sin socavar -en las leyes o en el trato social- los cimientos divinos de la persona y de la fraternidad. Y Miremos al Cielo, al Padre común de todos. Es otro modo de decirnos que la sabiduría del “A Dios rogando y con el mazo dando” sigue vigente y vale la pena no excluirla de las leyes, ni de la convivencia social. No la arrojemos alocadamente por la borda.



