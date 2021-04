​Policía de género JD Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 13 de abril de 2021, 04:25 h (CET) Algunas asociaciones han denunciado que en 13 de las 17 Comunidades Autónomas existen protocolos para que en los colegios se identifiquen posibles casos de transexualidad y se actué en consecuencia. Si esos protocolos se limitaran a sensibilizar al personal del colegio no habría nada que objetar, pero tal como están redactados convierten a los profesores en una especie de policía de género. Los profesores deben, según la redacción de algunos de estos protocolos, avisar a la dirección si hay comportamientos de los chicos que no corresponden con el sexo asignado al nacer. Una vez comunicado a los padres, algunas de las regulaciones contemplan incluso la posibilidad de que la dirección del centro actúe sin su consentimiento, el de los padres se entiende.

