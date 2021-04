El tónico facial favorito de Kate Hudson es de Omorovicza Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 17:40 h (CET) Lo ha mostrado en Instagram junto a otros productos de su rutina facial. Es un tónico en bruma y es de la firma húngara Las famosas del panorama internacional siguen rutinas a medida siempre diseñadas por sus facialistas de cabecera; una apuesta completa por el concepto de Bespoke Beauty. No obstante, aunque testean numerosos descubrimientos cosméticos, no todos les fascinan. Es por ello que cuando dan con uno que sí cubre o supera sus expectativas, lo hacen saber a su comunidad de seguidores. Una tendencia que se hizo viral a raíz del fenómeno Tiktok y que consiste en mostrar los productos cosméticos que más les han enamorado. En esta línea, la protagonista de Cómo perder a un chico en diez días hace un recorrido por sus aliados más top en su perfil de instagram, entre los que se encuentra un curioso producto: una bruma facial que es capaz de equilibrar el rostro, mejorar sus niveles de hidratación y, todo ello, con un aroma único, puesto que toma como base la primera fragancia de la historia, que según la leyenda se hizo para la Reina de Hungría.



Se llama Queen of Hungary Mist

Precisamente por su relación con esta primera fragancia registrada de la historia, es por lo que esta bruma facial toma el nombre de Queen of Hungary Mist. Se trata de un tónico que da un giro de tuerca a dicho perfume y toma como núcleo su aroma, pero lo completa con numerosos ingredientes que suponen un gran beneficio para la piel del rostro. En su sofisticada fórmula se encuentran algunos ingredientes como las flores de azahar, la rosa, o la salvia, que purifican y equilibran la piel. Cuenta también con pectina de manzana, que aporta hidratación y mejora la flexibilidad del tejido, "Y añade un complejo patentado que mejora la piel y favorece su regeneración. Está elaborado a partir de esas aguas termales que tan célebre han hecho a Budapest gracias a sus numerosos beneficios. Un cóctel de minerales que mejoran la condición del tejido, lo mantienen sano, lo calman y lo reparan", explica desde Omorovicza su directora técnica, Estefanía Nieto.

El favorito on-the-go

Es el favorito de celebrities, maquilladores y beauty junkies. Es el producto más vendido de la firma y su éxito responde a sus beneficios y comodidad. Es un perfecto aliado on-the-go para llevar en el bolso y aplicar todo el día. Sirve como tónico después de la limpieza, como bruma refrescante a lo largo del día, e incluso como sellador del maquillaje: "Yo siempre lo aplico como producto de finalizado para que quede más asentado el maquillaje en la piel", reconoce David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD. No es de extrañar que Kate Hudson la catalogue como "gorgeous" o "adorable", traduciendo dicho adjetivo al castellano. Queen of Hungary Mist, 69€ en Purenichelab.com

