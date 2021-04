Abrazar a los seres queridos, viajar y volver a los bares, lo más deseado por los españoles para la nueva normalidad según Groupon Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 16:57 h (CET) El 79% de los españoles asegura que esta crisis le ha servido para darse cuenta de lo corta que es la vida y que ahora disfruta más de cada momento. Un 75% reconoce tener la sensación de haber perdido un año de experiencias por culpa del coronavirus. El 72% admite que ahora está más motivado para hacer esas cosas que siempre soñó pero todavía no había hecho Cuando ya se ha cumplido un año desde que el coronavirus llegó a la vida de todos, es el momento de hacer balance sobre cómo este hecho sin precedentes ha cambiado la vida de los ciudadanos y cómo se enfrentan a una nueva normalidad que cada vez se ve más cerca, pero que sigue rodeada de mucha incertidumbre.

Para ello, Groupon ha realizado una encuesta entre más de 1.000 españoles para conocer con más detalle cómo ha cambiado la concepción de la población sobre la vida durante el último año. Es normal que, a estas alturas, la inmensa mayoría de los encuestados (86%) declaren que están deseosos de poder hacer cosas que antes eran rutinarias y que indiquen que ha vuelto la tan ansiada normalidad. Entre estos hábitos, hay uno que destaca entre la mayoría de españoles, y es que el 56% está deseando poder volver a abrazar a familiares y amigos. Otra de las experiencias que la pandemia se ha llevado es la de poder viajar libremente, por eso un 49% asegura que es lo primero que quieren hacer en cuanto se levanten las restricciones y sea seguro recuperar la normalidad. En este sentido, aunque de una forma menos ambiciosa, un 43% afirma que está deseando poder escaparse un fin de semana a un destino rural dentro del país. Y, por supuesto, recuperar la vida social en los bares, sobre todo en sus interiores, es lo que más ganas tiene de hacer el 41% de los encuestados en España.

Para animar a los consumidores a conectar con los negocios locales y apoyar a las pequeñas empresas, Groupon regalará 42.000 euros en premios a través de sorteos en toda Europa con su campaña “¡#@$%?&mente preparados!”. Para participar en el sorteo, los consumidores deben completar una encuesta semanal a partir del 12 de abril para clasificar las actividades o servicios que están dispuestos a volver a hacer*. "Los pequeños negocios se han visto muy afectados por la pandemia y Groupon está trabajando para ayudarles a salir de la crisis poniéndoles en contacto con clientes deseosos de hacer nuevos planes. Esta campaña de recompensas contribuirá aún más a fomentar el consumo local y a impulsar la economía de los barrios y las ciudades", declara Luis Alberto Sabates Rodrigo, Country Manager de Groupon España.

Cómo ha cambiado la visión del mundo

Jamás se creyó que hábitos como reunirse con amigos y familiares, tomar algo en un bar, o ir a un concierto, fueran a estar prohibidos, y más aún impensable era imaginar que la población estaría durante casi tres meses sin poder salir de casa, y que un año después, estarían todavía conviviendo con diversas restricciones y toques de queda. Esto ha provocado un cambio radical en la importancia que se le da a los diferentes aspectos de la vida, así lo confirma el 82% de españoles, que asegura que ahora aprecia más las pequeñas cosas a las que antes no daba tanta importancia. Incluso un 81% admite que ahora hay rutinas que le ilusionan como no lo hacían antes. Y un 79% va más allá y asegura que esta crisis le ha servido para darse cuenta de lo corta que es la vida y que ahora disfruta más de cada momento.

También el 75% de los españoles reconoce tener la sensación de que ha perdido un año de experiencias por culpa del coronavirus. Quizá por eso, otro 72% admite que ahora está más motivado para hacer esas cosas que siempre soñó, pero que todavía no había experimentado.

De hecho, durante el confinamiento, muchos tuvieron tiempo para reflexionar sobre lo verdaderamente importante, así lo confirma un 84% que admite que ahora aprecia más los momentos con la familia, y un 85% que dice lo mismo sobre el tiempo que pasa con sus amigos. También la soledad en la que muchos se vieron envueltos durante los meses de encierro ha propiciado nuevos planteamientos, e incluso reencuentros, como los del 56% que retomaron alguna relación del pasado durante este tiempo, o para el 28% que volvió a contactar con una ex-pareja. Así como para un 39% fue el momento perfecto para plantearse adoptar una mascota.

Pero a pesar de estas ganas de volver a una realidad más parecida a lo que antes se conocía, un 60% admite que todavía se sentirá nervios en sitios con mucha gente, y un 55% asegura que seguirá llevando siempre encima el gel hidroalcohólico, e, incluso un 36% asegura que seguirá llevando mascarilla en público, aunque ya no sea obligatorio.

¿Volverán los locos años 20?

Cuanto más cerca se ve el final de la pandemia, más impaciencia provoca la idea de volver a lo que antes se conocía como normalidad. No hay conversación en la que no se hable sobre qué hacer cuando se levanten las restricciones y la vacunación esté avanzada en la mayoría de la población. Así lo confirma esta encuesta, en la que un 67% de los españoles reconoce que tiene pensado vivir a tope en cuanto se acaben todas las limitaciones. Mientras que un 66% va más allá y asegura que a partir de ahora será más valiente a la hora de lanzarse a probar experiencias nuevas. Vivir nuevas aventuras será también el objetivo para un 60%, y un 64% asegura que dirá más a menudo que sí a las proposiciones que se le hagan.

Aunque es sabido por todos que esa nueva normalidad no llegará de repente, sino que será algo paulatino a lo que tendrán que adaptarse poco a poco. A pesar de esto, un 40% de los encuestados afirma que no se siente nervioso ante la llegada de esta nueva etapa. Incluso un 50% asegura que se sentirá cómodo cuando pueda ir a festivales de música como los de antes, así como un 49% lo hará en conciertos en interiores, y un 48% afirma que irá a restaurantes sin mascarilla con todas las garantís. Las discotecas también serán lugares seguros para un 43%, y el transporte público lo será para un 37%.

A pesar de esto, la pandemia ha traído rutinas que se quedarán para siempre, así, un 71% reconoce que su concepto sobre los hábitos higiénicos ha cambiado desde la llegada del virus, y un 48% afirma que a partir de ahora llevará mascarilla en público cuando no se encuentre bien para evitar perjudicar a los demás.

