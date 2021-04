Akimora refuerza su presencia física con la tienda de calzado online Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 15:39 h (CET) La pandemia del Covid-19 ha traído innumerables cambios para la sociedad, pero en lo que respecta el consumo y al comercio, ha revolucionado el mercado. Akimora, tienda de calzado online, desvela las claves del impulso del comercio online en su sector El último año, la sociedad mundial ha tenido que enfrentarse a un cúmulo de cambios y retos que tuvo que afrontar de manera violenta. No es para menos, la sociedad tuvo que adaptarse a nueva forma de vivir lo que aceleró la transformación, uso y penetración de sectores como el digital.

Si bien antes de la era Covid, el comercio electrónico gozaba de buena salud, constituyendo uno de los principales canales de comercialización de productos y servicios; en la actualidad, el comercio online representa la opción preferida por una buena parte de los consumidores y usuarios, quienes recurren a las tiendas online para comprar a diario todo aquello que necesitan.

La tienda de calzado online Akimora es un buen ejemplo de una zapatería que, teniendo presencia física en buena parte del territorio español y en toda Europa, también apuesta por el canal digital, desde el que recientemente comenzó a desarrollar su actividad. Akimora ofrece desde su web su amplísimo muestrario, con su tradicional calidad de servicio, avalada por su amplia experiencia y buen hacer.

La tienda de calzado online

Toda empresa que decide dar el salto al mundo digital conoce la dificultad que supone el reto de la transformación digital, sin embargo, son muchos los beneficios que el canal digital proporciona tanto a la empresa, como al usuario.

Una tienda online permanece abierta las 24 horas, los 365 días del año, mostrando su amplio catálogo de productos y marcas. Y es que cuando se trata de un sector como el del calzado, de zapatos para mujer, la selección que ha de realizar una tienda de calzado online ha de ser exhaustiva, presentando las mejores marcas y los principales modelos: zapatos de tacón para un look arreglado, zapatillas deportivas pensadas para los días más cómodos o para entrenar en el gimnasio, zapatos de piel, y los mejores botines para mantener los pies calientes mientras que dure el frío.



Empresas como Akimora, ofrecen un amplio muestrario de marcas en calzado como: DR. Martens, Skechers, Nike, adidas, zapatillas Converse, Levis, zapatos Callaghan, Fluchos, Pablosky y un largo etc. Una amplia gama de calzado que cubre las necesidades de toda la familia: mujer, hombre y de los niños, donde el calzado infantil online mueve también un gran volumen de ventas.

Grandes y pequeños pueden beneficiarse de tener la mayor selección de productos y tallas siempre disponibles desde el canal digital donde se encuentran las principales tiendas de calzado.



"Desde nuestra tienda online Akimora ofrecemos la mejor selección de calzado para toda la familia. Trabajamos con más de 80 marcas de calzado para que nuestros clientes puedan comprar online el calzado que más se adapta a sus pies y estilo de vida. En nuestra web, puede encontrarse una gran selección con más de 3.000 artículos para hombre, mujer o calzado infantil, siguiendo nuestra máxima de: calidad y comodidad al mejor precio", concluyen desde Akimora.

