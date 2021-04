wowmovil hace una buena comparativa sobre comprar un móvil Xiaomi o Huawei Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 13:35 h (CET) La web Wowmovil acaba de realizar la mejor comparativa entre los smartphones Huawei y móviles Xiaomi con el objetivo de facilitar a los usuarios la decisión de compra de su próximo teléfono móvil. A continuación, han recogido algunos de los principales aspectos que diferencian a estas compañías chinas que arrasan en ventas en el mercado de España haciendo frente sin complejos a titanes de la tecnología como Apple o Samsung ¿Qué marca es mejor comprar, Xiaomi o Huawei?

Partiendo de la premisa de que los móviles Xiaomi y Smartphones Huawei son dos magníficas opciones a la hora de escoger un teléfono móvil, expondrán algunas características genéricas de cada uno de ellos que pueden servir de guía a la hora de decidirse por la oferta de uno u otro.

Procesadores. Sin duda, el procesador de cualquier dispositivo tecnológico es el componente más importante de todo el aparato. De él depende su rendimiento y, en definitiva, la calidad final del terminal. En este sentido, Xiaomi monta procesadores de otros fabricantes para su gama media, mientras que para las versiones de gama alta monta de la marca Qualcomm y Mediatek. Por su parte, Huawei monta procesadores de fabricación propia, los Kirin.

Cámara de fotos. Por lo que se refiere a la cámara de fotos que incorporan ambas marcas, lo cierto es que, en ambos casos, se podría afirmar que son de las más avanzadas del sector. Para hacerse una idea de este nivel, en el caso del Xiaomi Mi PRO, la cámara alcanza los 108 megapíxeles, una cifra que supera con creces las prestaciones de los últimos modelos de otras marcas de la competencia.

Memoria RAM y tecnología 5G. No hay que ignorar el hecho de que estas dos características son decisivas en la velocidad de un smartphone. En este sentido, ambos fabricantes ofrecen terminales bastante similares, ya que suelen estar en torno a los 6 y 8 Gigas de RAM y traen consigo tecnología 5G.

Batería. En cuanto a la batería es difícil generalizar, ya que depende mucho del modelo. La autonomía está marcada por la capacidad medida en mAh y la mayoría de los móviles Xiaomi o Huawei comprenden entre 4000-5000 mAh. La carga rápida es algo que ya se ha consolidado entre los dispositivos más actuales y, por supuesto, ambas marcas la incluyen.

Servicio técnico. Uno de los puntos fuertes de Xiaomi es que a su llegada a España abrió un gran número de tiendas oficiales, lo cual asegura un servicio mucho más cercano, algo realmente importante en la decisión de compra.

Más allá de las diferencias encontradas en los terminales de Xiaomi y Huawei, lo cierto es que ambos se han hecho un claro y rotundo hueco frente a Apple y Samsung, convirtiéndose en líderes en telefonía móvil en nuestro país en un tiempo récord. Respecto al ranking de ventas es importante recordar el veto impuesto por parte de Estados Unido el pasado mes de agosto a Huawei por el que no se le permite usar los servicios de Google, ya que, es muy probable, que este hecho sea el responsable de que sus ventas descendieran en España un 14% al final del último trimestre de 2020.

