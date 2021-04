Nace Castillohinchable.net, la nueva web para comparar piscinas hinchables

La nueva plataforma web barcelonesa castillohinchable.net, ha dado el pistoletazo de salida a una innovadora propuesta de negocio, con el objetivo de suplir la necesidad de consumo de piscinas que se generará de cara al verano La nueva plataforma web barcelonesa castillohinchable.net, ha dado el pistoletazo de salida a una innovadora propuesta de negocio, con el objetivo de suplir la necesidad de consumo de piscinas que se generará de cara al verano.

La temporada estival está cada vez más cerca y con ella llegan las necesidades de refrescarse y de actividades de ocio acuáticas. Sin embargo, debido a la situación pandémica que se vive, el acceso a complejos públicos, como piscinas municipales, playas, etc. se verá dificultado.

Es por ello, que instalar piscinas hinchables en casa es una solución que está cada vez más en auge. No obstante, ante tendencias en aumento como esta es importante no ceder ante las ansias y comprar rápido sin investigar. Se deben tener en cuenta factores como la durabilidad, resistencia, etc.

Es en este nicho de mercado dónde Castillohinchable.net ha encontrado el espacio perfecto para su servicio. Muchas veces encontrar un artículo que ofrezca una buena relación calidad- precio es difícil o exige mucho tiempo de búsqueda.

El ocio en casa se convierte en la opción más segura y económica, pero no todos los los artículos o proveedores ofrecen las mismas soluciones ni precios.

Para suplir esta necesidad, Castillohinchable.net ha lanzado un comparador de piscinas y otros hinchables, como jacuzzis, kayaks, colchones hinchables y mucho más.

“Desde siempre me han encantado los productos veraniegos como las piscinas, unicornios o los castillos hinchables. Me parecen súper alegres y divertidos. Es por esto por lo que hemos hecho este proyecto", aseguran desde Castillohinchable.net.

Muchos son los artículos y servicios que se pueden encontrar en esta página web, pero, como aseguran desde la empresa, “los artículos con más visitas son las comparaciones de piscinas desmontables. Sobre todo, la gente mira la Intex 28272NP y la Bestway 56408, ya que son fácilmente montables/desmontables y son ideales para el jardín”.

Acerca de Castillohinchable.net

Castillos hinchables es una web dedicada a comparar diversos productos, orientados al ocio y la decoración para el jardín y el hogar. En su web se puede ver los que consideran que son los mejores artículos.

Pretenden facilitar que se encuentren los precios más baratos sin la necesidad de moverse del sillón de casa.

Comprando a través de sus links permite disfrutar de los buenos precios y de la facilidad de recibir los productos directamente en el hogar. Revisar los contenidos de su sitio web hará más fácil llevar a cabo una compra segura.