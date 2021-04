Captar clientes en redes sociales sin pagar: la tendencia de la captación orgánica Emprendedores de Hoy

Las RRSS han tenido una gran influencia en el posicionamiento y consolidación de las marcas en general, y por ello se ha observado un creciente desarrollo de estrategias de captación de nuevos clientes orientadas a estas herramientas orgánicas, hasta tal punto de convertirse en un apartado vital dentro de toda estrategia en marketing digital, como se ha visto en artículos destacados.

En la creación de contenido orgánico, se valora el alcance y la interacción con los seguidores y potenciales clientes.

¿Es posible captar clientes en redes sociales sin pagar? No cabe duda que la gran variedad de perfiles que pueden encontrarse a lo largo del día en aplicaciones como Instagram viene delimitado por el posicionamiento que estas cuentas tengan.

El algoritmo que se encuentra en las redes sociales tiene un funcionamiento único y difícil de determinar cómo funciona en algunas circunstancias.

Generalmente, captar clientes en redes sociales sin pagar es algo que genera mucha controversia, pues, hay quienes dicen que si no se invierte en publicidad, las probabilidades de hacer crecer la cuenta son mínimas. No obstante, muchos expertos comentan que sí es posible llegar a nuevo público mediante una estrategia orgánica de contenido y utilizar el algoritmo según la conveniencia del negocio.

Desde siempre, se conoce que el contenido orgánico se encarga de atraer la atención de personas que se mantengan realmente interesadas en el contenido que se ofrece, además de ofrecer un contenido único y de valorar para mejorar la interacción, confianza y credibilidad hacia la empresa en cuestión.

¿Cómo captar clientes en redes sociales sin pagar? Una vez se establece que sí se puede hacer crecer una marca o cuenta solo con la creación de contenido orgánico, resulta primordial saber en qué consiste este. Un contenido orgánico es aquel que no requiere de inversión monetaria en ads, se basa bajo el concepto de crear contenido e interactuar para ir creciendo de manera natural.

En este punto es importante establecer cuáles son las pautas o aspectos que deben ser tomados en cuenta cuando se quiere ejecutar una estrategia de creación de contenido orgánico de manera eficaz.

Feed particular y llamativo Lo primero que se ve en una cuenta es lo que más llama la atención. En el caso del feed, planificar e idear estrategias siguiendo varios patrones que pueden encontrarse en el internet es una manera eficaz para darle un toque pulcro y profesional al perfil.

Del mismo modo, cuando no se cuenta con el tiempo para llevar el feed, siempre se puede recurrir a los servicios de un especialista en Marketing; como es el caso de Juan Benítez, reconocido por ser líder en estrategia y creatividad a la hora de crear contenido.

Interacciones a través de las historias La manera más práctica y sencilla de captar clientes en redes sociales sin pagar es ofrecer un contenido interactivo e interesante a través de las historias. Los stories son la manera más directa de llegarle a un potencial cliente; esto teniendo en cuenta que en los últimos meses, muchas encuestas han arrojado que los usuarios de Instagram pasan más tiempo en las historias que en el feed.

Esto puede hacerse a través de encuestas, votaciones, publicación de contenido interactivo o videos que generen un impacto y que evidentemente se encuentren relacionados al contenido o producto que la cuenta desee ofrecer.

