SUVICAN: Herrajes Canarias

lunes, 12 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La preocupación por la estética no sólo centra en las personas, sino también se extrapola a ambientes, espacios y objetos, como se ha visto en Información y noticias.

Existen pequeños detalles que facilitan la rutina de las personas, como aquellos de la arquitectura de espacios, como los herrajes, un conjunto de piezas de distintos materiales, entre los que destacan el aluminio, el acero inoxidable, el latón, PVC, entre otros.

En especial, los herrajes en Canarias para vidrio han logrado gran repercusión, en gran parte, gracias a la existencia de empresas especializadas como Suvican, quienes dedican su esfuerzo para proporcionar herrajes de vidrio arquitectónico de alta calidad, y de este modo, se pueda garantizar que los proyectos tengan un aspecto adecuado y sean aptos para el propósito diseñado. Entre estos proyectos, cabe destacar el desarrollo de herrajes arquitectónicos de vidrio para barandillas.

Entre los fabricantes más recomendados a nivel profesional, no es extraño escuchar mencionar empresas con un peso consolidado en el mercado, como Saheco o Trivel.

“En cada proyecto desarrollado en Suvican, en primer lugar, valoramos la necesidad y qué tipo de material requiere esa planificación. La calidad que ofrecemos es el primer factor presente en cualquier servicio ofrecido“, exponen los fundadores de Suvican.

¿Cuál es la función de los herrajes Canarias? La función específica de este material es obtener el balance ideal de puertas, ventanas y otras instalaciones del inmueble. Por las capacidades físicas y técnicas que tienen innatas los herrajes, se encuentran, principalmente, las funciones de: permitir el movimiento, fijar estructuras, ejercer una mayor estabilidad o incluso desarrollar un papel como elemento decorativo para el hogar. Por esta razón, son accesorios realmente e imprescindibles y útiles dentro de la construcción y estructura de cualquier inmueble. Una vez más, se encuentra la importancia de los pequeños detalles en el conjunto de un “todo”.

Se destaca la vida útil de este tipo de material, que puede ser interrumpida por la acción de agentes externos, tales como la corrosión o el desgaste propio del uso.

Tipos de herrajes Dependiendo del objeto que se vaya a utilizar, existen distintos tipos de herrajes en Canarias para cada funcionamiento en específico. A su vez, se debe tener en cuenta el material con el que estén fabricados, debido a que esto influirá mucho en la duración y calidad de la operativa.

Los herrajes son partes que forman parte de diferentes tipos de estructuras, de modo que es posible encontrar tipos muy distintos de herrajes, en multitud de lugares: en puertas batientes exteriores e interiores, aperturas en baños, áreas de descanso, puertas de seguridad, entre otros.

Para ofrecer la máxima calidad y durabilidad, es importante contar con fabricantes reconocidos, de modo que SUVICAN, empresa referente en Canarias, apuesta por la gama más alta en el sector, contando con la distribución de herrajes Trivel o Saheco.

Cualquier hotel a día de hoy, necesita la máxima calidad, fiabilidad y funcionalidad en el diseño de sus espacios. Puertas batientes exteriores e interiores, aperturas en los baños y duchas, áreas de Wellness/Spa, salas acristaladas para reuniones y eventos, controles de acceso y puertas de seguridad o emergencia, son algunos de los ejemplos donde SUVICAN está presente con sus herrajes.

A grandes rasgos, estas son algunas áreas donde se encuentran los herrajes:

Tiradores y pomos Principalmente, los tiradores y pomos son utilizados para permitir la apertura y cierre de elementos como puertas y ventanas. Para una correcta instalación, hay que identificar qué tipo de herraje es la necesario, y su funcionalidad, ya que existen manijas, pomos y brazos de empuje. Además, se debe tener en cuenta el espacio entre el lugar de instalación de la manija y la superficie más cercana a esta.

Bisagras Dentro de las categorías de herrajes en Canarias, se encuentran las bisagras encargadas de dar solidez y permanencia a la estructura donde sea utilizada. A su vez, objetos como rieles o ruedas pueden tener funciones parecidas.

Cerraduras Las cerraduras tienen la función de mantener un cierre total de los elementos. Este tipo de herrajes también pueden ser cerrojos o pasadores, que cumplen exactamente la misma finalidad.

Herrajes eléctricos Este tipo de herrajes son utilizados comúnmente en las líneas de transmisión, donde cumplen tareas mecánicas de gran importancia, con el objetivo de aumentar la durabilidad y resistencia de estas vías.

Obligatoriamente, los herrajes eléctricos tiene que estar fabricados con un material metálico, de lo contrario, no permitiría el paso de la electricidad. Gracias a la fijación, separación y resistencia a las vibraciones, puede proteger los conductores o cables.

También existen diferentes tipos de herrajes eléctricos, como de aleación, utilizados en la mitad de la vía de transmisión. Del hay los de amarre, que están ubicados en cada extremo de la línea de transmisión.

Para la previa instalación de un herraje en Canarias, es importante tener en cuenta el material con el que están fabricados y, sobre todo, conocer las funciones que deberá realizar y en qué entorno se realizará la instalación. Para escoger la mejor opción, SUVICAN es una empresa que cuenta con una amplia gama de productos de los fabricantes punteros a nivel internacional, además de ofrecer un asesoramiento personalizado en la selección de la mejor opción.

