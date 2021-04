Showroom Ibiza: La novedad de la mano de NM Ibiza

Nuria Moreno, CEO y fundadora de NM Events in Ibiza, empresa dedicada a la organización de eventos, ha presentado su nuevo servicio: Ibiza Showroom by NM. Nuria cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el mundo de la organización de eventos, creando los eventos más llamativos. La compañía cuenta con un equipo de profesionales, entre los que se encuentran especialistas en publicidad, copywriting, comunicación, marketing digital, entre otros. Es una empresa que busca llevar a cada lugar el evento ideal para cada marca, empresa o persona independiente, así se ha visto en Noticias.

¿Qué es Ibiza Showroom by NM Ibiza? Ibiza Showroom by NM es el primer showroom con agencia de comunicación en la isla. Nace para ayudar a crecer, posicionar y destacar a las marcas de diseñadores de moda actuales, y a su vez a los profesionales en el sector lifestyle.

También ofrece el espacio a marcas comerciales y firmas de lujo locales, nacionales e internacionales. El objetivo es contar con un espacio para desenvolverse y dar a conocer lo que tienen para ofrecer.

NM Events in Ibiza tiene una experiencia de más de 14 años dentro de la organización de eventos y desfiles y es pionera en el mercado de Ibiza, Madrid, Londres y Holanda. Ha concebido el proyecto Ibiza Showroom con la visión de expandir y construir la visibilidad y presencia de todas las marcas disponibles en el mercado. Además, dispone de la comunicación efectiva y de los contactos perfectos para garantizar el posicionamiento necesario a las marcas y encontrar para cada una los diferentes públicos objetivos.

Servicios que ofrece Aparte de organizar eventos de todo tipo, NM Events in Ibiza, se encarga de la comunicación y marketing digital a través de todos los medios reconocidos, llegando al público objetivo con la finalidad de brindar mayor reconocimiento y visibilidad a cada marca.

El espacio es ideal para realizar presentaciones de marca: meetings, reuniones, exposiciones, etc.

Gran variedad de eventos NM Events in Ibiza inaugura la primavera con la primera edición de “Pop Up NM”, un evento que reúne el talento y la profesionalidad de diferentes diseñadores de moda y complementos, entre los que se encuentran marcas como Vintage Ibiza -que vistió a la reina de España-, Clo Emotional Design, Delbes Ibiza, Andrea Zhang, Mikimono Ibiza, Kilame by Pamela…

