5 consejos para conseguir el éxito de la reforma del hogar, por NOVOHOGAR

viernes, 9 de abril de 2021, 15:03 h (CET) ¿Ampliar u optimizar la distribución de una vivienda? ¿Rediseñar el baño o la cocina para hacerlos más modernos? ¿O aumentar el espacio creando una extensión? A continuación, se ofrecen 5 consejos clave para que la reforma integral sea un éxito.

Modernizar la cocina, el baño o el salón, cambiar las ventanas, etc. La reforma sigue siendo una prioridad para los españoles, según una encuesta que muestra que el 54% de los propietarios de viviendas tiene previsto realizar obras para que su casa sea más confortable o se adapte mejor a las necesidades y que consideran imprescindible realizar obras de reformas en sus viviendas.

Según otra encuesta, publicada en abril de 2020, el 60% de los españoles afirma que "reformar su baño ha mejorado significativamente su calidad de vida".

Consejo Nº 1: Realizar un estudio de viabilidad

Antes de nada, se debe definir claramente el proyecto, saber exactamente lo que se quiere y tenerlo en cuenta para redactar un pliego de condiciones. ¿Cambiar las ventanas o ampliar el salón? ¿Reformar el suelo? ¿Añadir una extensión?

Hay que identificar realmente lo que se quiere para no cometer errores, porque todo proyecto es una inversión a medio o largo plazo.

Visitar el ayuntamiento y buscar un plan de urbanismo local del municipio para comprobar que el proyecto previsto es viable.

Consejo n°2: Adaptar el proyecto al presupuesto

Establecer el presupuesto con antelación y con conocimiento del proyecto. Una vez definido el presupuesto es importante que el cliente mantenga un margen de maniobra en caso de riesgos que puedan acontecer en la obra, sobre todo en una reforma integral.

Por ejemplo, para una reforma parcial (cambio de moqueta, pintura de paredes y techos, sustitución de aparatos sanitarios, etc.) hay que contar con una media de entre 200 y 500 euros por m2.

Para una reforma integral completa como la reforma de la cocina o el baño, sustituir las ventanas, cambiar la fontanería o la electricidad, puede oscilar entre 500 y 1.000 euros por m2.

Por último, para una reforma integral importante, por ejemplo, modificación de la estructura del suelo, restauración completa del marco de las ventanas, destrucción o modificación de los muros de carga, los costes por m2 oscilan entre 1.000 y 1.700 euros por m2.

Consejo n°3: Pedir ayuda a una empresa de reformas

La figura de un arquitecto puede ser necesaria en determinados casos, como cuando se solicita una licencia de obras (ya sea para la construcción de una casa, la reforma o ampliación de un edificio, un local profesional o comercial). Pero también si la superficie de la construcción supera los 150 m2 o si una ampliación hace que el conjunto después de la obra supere los 150 m2.

En otros casos, recurrir a una empresa de reformas integrales ayuda a gestionar el proyecto y la posible intervención de un arquitecto, pero hay que tener en cuenta que puede tener un coste adicional.

Como misión, hay que proponerse realizar un estudio sobre las diferentes empresas de reformas integrales para obtener los mejores presupuestos y comprobar la seguridad que ofrecen los profesionales que van a intervenir en la reforma integral.

Antes de iniciar cualquier trabajo de reforma, es imprescindible comprobar que la empresa de reforma tiene las garantías actualizadas, sobre todo para los trabajos.

Consejo n°4: Pensar en la reforma del suelo

Planear las obras, por ejemplo, para una ampliación de la casa es imprescindible conocer la naturaleza del suelo y los cimientos para estar seguro de que la construcción soportará el peso de la vivienda.

Consejo nº 5: Vigilar los materiales utilizados

Los materiales utilizados en las reformas integrales tienen un fuerte impacto en el presupuesto, ya que representan el 40% del gasto total. Dependiendo que sean de nivel básico o de gama alta, la factura puede duplicarse.

Se debe realizar previamente un acuerdo con el cliente para decidir la gama de los materiales que se desean, si se quieren materiales duraderos, por ejemplo, madera, acero o baldosas de cemento, será más caro. Pero, en general, sería un mal cálculo a largo plazo decidirse sólo por materiales de gama baja y menos cualitativos, a la larga estos materiales son menos duraderos.

Consejo n°5: Optimizar el espacio

En las casas unifamiliares, en particular, muchos propietarios piensan en la ampliación cuando compran su propiedad. Se trata de posibles ampliaciones, pero también de la optimización de los m2, con trabajos sobre los volúmenes. Por ejemplo, si se tiene un techo alto sería ideal aprovecharlo al máximo, creando un dormitorio con almacenamiento. También se puede pensar en integrar el almacenamiento bajo la escalera o en las esquinas que lo permitan.

Las ampliaciones y elevaciones permiten ganar espacio habitable, pero también requieren una reforma global de la vivienda. Así, una casa clásica puede volverse más contemporánea con los revestimientos de piedra actuales o las nuevas generaciones de azulejos.

Finalmente, si se desea conseguir más espacio en la vivienda se puede lograr con una ampliación, por ejemplo, con un espacio optimizado en el ático, un garaje reformado, etc. Las empresas de reformas integrales pueden aportar ideas ingeniosas que optimicen el espacio.

Hay que tener en cuenta que al ampliar el espacio se gana siempre cierta comodidad, pero dependiendo de las necesidades, la obra requerirá más o menos trabajo para crear nuevos espacios. En función del terreno y del número de metros cuadrados, una visita al ayuntamiento del municipio es un paso imprescindible para conocer las posibilidades reales de ampliación.

