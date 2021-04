Consejos para reformar una terraza, por REFORMAS LEINAD Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 15:07 h (CET) Reformar la terraza antes de la temporada de verano es definitivamente una gran idea ya que en unos meses se podrá disfrutar del resultado de este trabajo. La reforma de la terraza obviamente no se puede improvisar, hay que dedicar el tiempo necesario para examinar todos los detalles esenciales, elegir los revestimientos adecuados, si hay que cambiarlos, saber de qué presupuesto se dispone para invertir en ella y, sobre todo, hacer un balance del estado de la terraza actual En este artículo se ofrecen consejos para preparar el proyecto de la reforma integral de la terraza para tenerla lista y preparada para disfrutar la próxima temporada primavera-verano.

Reforma de la terraza: Inventario

Empezar por identificar lo que se encuentra en buen estado y lo que se debe reformar o sustituir completamente. Por ejemplo, un revestimiento en muy mal estado será probablemente sustituido, pero si se trata de daños menores que pueden repararse, ¿por qué no considerar realizar una pequeña reforma? Por ejemplo, un suelo de madera puede lijarse para luego repintarse.

En el caso de las baldosas, se pueden sustituir si sólo están dañadas algunas de ellas, pero si todas las baldosas están en mal estado, es mejor contratar a una empresa de reformas integrales para retirar las antiguas e instalar un nuevo revestimiento.

Consejos: Cuando se compren baldosas nuevas, es ideal guardar algunas baldosas de más, para tener siempre algunas de repuesto en caso de que alguna de las baldosas se estropee. Hay que tener en cuenta que no siempre es fácil encontrar el mismo modelo, color y tamaño exactos, en caso que haya que sustituir alguna de ellas.

Si la terraza está muy dañada es mejor optar por una empresa de reformas integrales para que sea el profesional quien ofrezca el asesoramiento y la solución adecuada, no hay que dudar en pedir varios presupuestos de reformas para poder elegir la empresa de reformas más adecuada.

¿Cuándo es mejor optar por una reforma integral para la terraza?

Las pequeñas reformas en terrazas son adecuadas cuando no ha sufrido ningún daño importante en general. Sin embargo, si la terraza está muy estropeada, sería mejor planearse una reforma integral.

Si se dispone de una terraza de madera y tienen manchas que son difíciles de eliminar y representan un coste de mano de obra importante, puede ser mejor optar por una sustitución total del pavimento. Al mismo tiempo, es recomendable comprobar si existe un problema subyacente, por ejemplo, las manchas grandes pueden ser un signo de que la impermeabilización no estaba bien hecha cuando se realizó el trabajo originalmente.

El presupuesto para realizar un trabajo de esta magnitud será siempre más elevado, pero también puede representar una sólida inversión si la reforma integral permite mejorar el estado general de la terraza.

Si confirma un profesional, que ha habido un defecto durante la construcción siempre debe plantearse una reforma completa de la terraza.

¿Qué materiales se deben elegir para reformar una terraza?

Piedra, baldosas, losas de hormigón, revestimiento de madera natural, hay para todos los gustos y presupuestos:

Revestimiento de hormigón

El hormigón es un material muy moderno que resulta adecuado para revestir la terraza de una casa contemporánea o de una casa antigua. Ofrece una larga vida útil y una selección de colores para todos los gustos. Es muy asequible y fácil de mantener.

Revestimiento de piedra

La piedra, especialmente cuando es natural como la piedra azul de Hainaut, ofrece un aspecto estético a la terraza y una interesante vida útil. Da a la terraza un aspecto bastante elegante, pero puede ser más costoso que otros revestimientos.

También hay revestimientos de piedra reconstituida que son más baratas que la piedra natural y vienen en una variedad de texturas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos (terracota, granito o aspecto de madera). La piedra reconstituida tiene propiedades antideslizantes, lo que es una ventaja para el revestimiento de una terraza.

Revestimiento de baldosas

A diferencia de la piedra artificial, algunos tipos de baldosas pueden ser resbaladizas. Se debe tener precaución en la elección de las baldosas, especialmente si la terraza no está protegida de la intemperie.

Los azulejos tradicionales o el gres porcelánico son muy fáciles de mantener y suelen tener un precio muy competitivo en comparación con otros revestimientos.

Suelo de madera

La madera es un material muy elegante que resulta especialmente atractivo por su aspecto natural.

Una terraza de madera es tan acogedora como cálida, sin embargo, es más cara y requiere de un mantenimiento regular porque, al ser un material natural, puede dañarse fácilmente.

Siempre es mejor elegir maderas exóticas de clase 5, como la teca o la madera de ipe, ya que son adecuadas para resistir la humedad.

Las maderas europeas son menos adecuadas, sin embargo, se puede optar por el fresno, el roble o la acacia, que además son más económicas que las maderas exóticas.

Otra opción es elegir un compuesto de madera. Se trata de una aleación de polímero y serrín, su composición la hace resistente a la putrefacción y menos costosa que la madera natural. La madera compuesta también requiere menos mantenimiento.

No hay que dudar en pedir varios presupuestos con diferentes materiales para elegir el revestimiento que más convenga en todos los sentidos.

La mejor solución es buscar el asesoramiento de una empresa de reformas y pedir presupuestos para luego elegir la mejor opción para la terraza.

Hay que tener en cuenta siempre el asesoramiento de empresas especialistas en reformas, ya que gracias a sus consejos se podrá conseguir la terraza que tanto se desea.

