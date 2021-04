Últimas tendencias en las reformas de cocinas en 2021. Por JAV construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 14:52 h (CET) En 2021, las cocinas de moda combinan la estética con la funcionalidad. Esto es gracias a los materiales de alta calidad y a los muebles cuidadosamente diseñados, que sustituyen a las soluciones prefabricadas. En las cocinas más de moda de 2021, las maderas nobles, los mármoles elegantes y los colores vivos están a la orden del día Si se está pensando realizar una reforma integral en la cocina, a continuación, se muestra un resumen de los muebles, colores y azulejos de moda para las cocinas en 2021.

Muebles de cocina de moda en 2021: lisos y mates

En 2021, los frentes lisos se imponen en el diseño de cocinas. El lugar de los tiradores decorativos lo ocupan los sistemas sin contacto para la apertura de los armarios, así como los tiradores fresados, que son huecos con formas especiales en los bordes de las puertas. En las reformas integrales las tendencias de las cocinas para 2021 también contemplan el abandono de las superficies brillantes en favor de los muebles con acabado mate o satinado.

¿Qué materiales aparecerán en las cocinas en 2021? Varias soluciones dominarán la oferta de muebles de cocina:

- Muebles para cocinas de madera o tablero chapado: en 2021 habrá un mayor interés por las maderas nobles como el nogal, el fresno o el roble. Los muebles fabricados con ellos añaden calidez a los interiores y, al mismo tiempo, encajan perfectamente en el diseño de la cocina moderna.

- Muebles para la cocina de madera contrachapada: esta solución es económica, estética y, además, respetuosa con el medio ambiente.

- Muebles de MDF lacado: hay que asegurarse de elegir una variante mate.

Frentes de cocina de moda en 2021: coloridos

Una tendencia interesante que está destacando este año en las reformas, son las cocinas de colores. Hay que atreverse a renunciar a los muebles blancos en favor de frentes azul oscuro, verde, burdeos o incluso rosa. Además de los armarios macizos, en 2021 también se verán cocinas de dos tonos con armarios superiores e inferiores en contraste. Se puede utilizar esta solución si una cocina verde o azul marino parece demasiado atrevida y se quiere contrastar con el blanco o la madera.

Las cocinas sin armarios superiores también son cada vez más populares. En esta variante, se cuelgan sencillos estantes de cocina por encima de la encimera y a veces se deja una pared sin decorar. La cocina sin armarios parece ligera y permite exponer los tesoros de la cocina: gres, tazas, cuencos o vidrio de color. Esta solución, sin embargo, no funcionará en todas las casases recomendable sobre todo a quienes tienen un gran espacio que gestionar y pueden "liberar" la pared, colocando una larga fila armarios bajos en la cocina.

Encimeras de cocina de moda en 2021: nobles y duraderas

En 2021 la tendencia de moda en las reformas integrales de las cocinas, son las encimeras de cocina de materiales duraderos y nobles, que van bien con un desarrollo coherente. Los interiores se llenarán de encimeras de piedra, de conglomerado y de cuarzo sinterizado. El mármol blanco con vetas grises seguirá siendo muy interesante. Lamentablemente, este material no es adecuado para una encimera de cocina: es demasiado delicado y absorbente para ello. Si se sueña con una encimera de mármol en la cocina, hay que optar por su fiel imitación, por ejemplo, en forma de los mencionados sinterizados de cuarzo.

Las encimeras de piedra, conglomerado y sinterizado pueden combinarse con fregaderos encastrados muy de moda. En esta variante, el fregadero debe quedar suspendido bajo la encimera en lugar de colocarse en el hueco recortado de antemano. Esta solución no sólo es estética, sino también muy funcional: sobre todo, resuelve el problema de las juntas en los bordes del fregadero, bajo las cuales tienden a acumularse las migas y la suciedad.

Azulejos de moda para la cocina en 2021 - diferentes formas

¿Qué elegir para la reforma integral de la pared de la cocina en 2021? Se puede optar por baldosas de diferentes formas y colores. Una opción muy de moda son los azulejos de zellige, que son azulejos marroquíes esmaltados que brillan maravillosamente con la luz. Las baldosas cuadradas con lechada en contraste ocuparán el lugar de las populares baldosas de metro, así como los rectángulos blancos con un brillo nacarado.

El año 2021 también trae consigo un cambio en la forma de colocar las baldosas. Si se quiere realizar una reforma integral y organizar la cocina de acuerdo con las últimas tendencias, no hay que superponer los azulejos, sino disponerlos en filas uniformes, vertical u horizontalmente.

A la hora de decorar una cocina moderna en 2021, hay que considerar también otras soluciones además de los azulejos. En la pared por encima de la encimera se utilizarán baldosas de cuarzo sinterizado, que proporcionan el efecto de una lámina lisa y uniforme.

Si se quiere alegrar el interior y romper la decoración minimalista de forma interesante una buena idea será utilizar placas de cobre o latón, preferiblemente con un elegante acabado satinado.

Aparatos de cocina de moda en 2021: empotrados

La disposición de la cocina en 2021 debe complementarse con modernos electrodomésticos incorporados. Una buena elección serían los electrodomésticos en color plata o negro, que van bien con los empotrados minimalistas. Los electrodomésticos, como el lavavajillas o el frigorífico, pueden ocultarse tras los frentes de los armarios para que no destaquen sobre el fondo de los muebles de la cocina.

En la fase de diseño, hay que pensar detenidamente en la disposición que funcionará en la cocina. Una solución muy popular y práctica, por la que cada vez se decide más gente, es instalar los electrodomésticos en columna. En esta variante, los electrodomésticos se instalan unos encima de otros para ahorrar espacio y facilitar las tareas cotidianas. Como los aparatos están situados a la distancia de un brazo, no hay que agacharse para mirarlos o sacar el plato preparado.

Cocinas de moda con isla en 2021: sencillas y elegantes

A la hora de realizar una reforma integral y decorar una cocina en 2021, merece la pena, si se dispone de espacio suficiente, reservar espacio para una isla. Este impresionante mueble sustituirá con éxito la mesa y aliviará la carga de la encimera de la cocina, y con los cajones ocultos en la base, proporcionará un espacio de almacenamiento adicional.

¿Qué forma tendrán las islas de cocina en 2021? Las últimas tendencias indican que en las cocinas predominarán las islas de forma sencilla y elegante, que armonizan con el estilo de desarrollo del mobiliario. Su cuerpo puede ser de madera y estar cubierto por una losa de piedra, sinterizado o conglomerado. Las paredes laterales de la isla también están acabadas con losas de piedra (o su imitación). De acuerdo con la tendencia minimalista, los diseñadores renuncian a cualquier adorno y ornamento. En cambio, muestran el dibujo decorativo de las encimeras de madera y piedra.

¿Cómo decorar la cocina en 2021? A la hora de organizar esta estancia de la casa, hay que procurar elegir materiales de alta calidad. Una buena idea será encargar muebles a medida, para aprovechar al máximo el potencial del espacio existente.

Una cocina de moda en 2021 no sólo debe ser bonita, sino también funcional, así que mejor optar por armarios compactos que den cabida a todas sus pertenencias en la cocina y faciliten el orden.

