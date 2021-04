Schneider Electric impulsa la Acción Climática Corporativa con su nuevo servicio de descarbonización Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 14:57 h (CET) El servicio de Descarbonización de la Cadena Global de Suministro de Schneider Electric ayudará a las empresas a reducir sus emisiones de Alcance 3 al combinar medición, estrategia e implementación de soluciones. El nuevo servicio se basa en el amplio historial de éxito de Schneider Electric con sus clientes, entre los que están las mayores cadenas de suministro del mundo. La misma Schneider Electric se ha comprometido en lograr una cadena de suministro neta cero para 2050 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía, la automatización y la sostenibilidad, lanza un nuevo servicio de descarbonización de la cadena de suministro global, diseñado para ayudar a las organizaciones a abordar el importante volumen de emisiones de sus cadenas de valor. Recientemente, la misma Schneider Electric se ha comprometido a aumentar sus esfuerzos para descarbonizar su cadena de suministro, reduciendo las emisiones de carbono de las operaciones de sus 1.000 principales proveedores en un 50% para 2025.

Para muchas empresas, la mayor parte de su huella de carbono procede de su cadena de valor y suministro. CDP, basándose en los datos de 2020 de más de 8.000 compañías, informa que las emisiones de la cadena de suministro son, de media, 11 veces más altas que las emisiones de las operaciones. Estos volúmenes pueden ser incluso mayores en segmentos como el retail y los servicios.

El lanzamiento de Schneider Electric, que se enmarca dentro de su Servicio de Asesoramiento sobre Cambio Climático, ayuda a las organizaciones a través de una combinación única de elementos: compromiso del proveedor, medición, estrategia e implementación a través de la eficiencia, la adquisición de energía renovable y la compensación de carbono. El servicio se basa en el éxito de las soluciones de cadena de suministro ya desarrolladas para clientes como Walmart, Maple Leaf Foods y Takeda Pharmaceuticals.

En enero, Schneider Electric fue reconocida por Corporate Knights como la compañía más sostenible del mundo, gracias a su compromiso de más de 15 años con las prácticas sostenibles y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. Además del compromiso específico de la empresa con reducir las emisiones de su propia cadena de suministro para 2025, Schneider Electric también trabaja en favor del trabajo digno, en el 100% de sus proveedores estratégicos, y para alcanzar una cadena de suministro neta cero para 2050.

“La acción climática corporativa está en auge, impulsada en gran parte por la creciente presión de los inversores hacia la transparencia y la divulgación de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG),” asegura Steve Wilhite, SVP de Schneider Electric. “Para la mayoría de las empresas, tras sus propias operaciones, el siguiente paso es abordar la cadena de suministro. La buena noticia es que, involucrando a los proveedores para su descarbonización, las empresas no solo pueden responder a estas presiones, sino también identificar ahorros, desarrollar innovaciones y mejorar sus relaciones con sus proveedores.”

"En Schneider Electric no estamos únicamente comprometidos con descarbonizar nuestra cadena de valor, queremos convertirnos en un partners digital en sostenibilidad y eficiencia. Ayudar a otras compañías, independientemente de su tamaño, sector y ubicación a avanzar en su viaje hacia la descarbonización,” dijo Quim Daura, Active Energy Management Director de la división Energy & Sustainability Services en Schneider Electric. “Al fin y al cabo, si algo sabemos es que alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad es impensable sin sumar los esfuerzos de todos.”

Para saber más acerca del servicio de descarbonización de la cadena de suministro de Schneider Electric, se puede visitar https://perspectives.se.com/ o unirse al webinar A Sustainable Chain Reaction: Climate Action in Supply Chains, sobre el caso de éxito de Walmart.

Más información sobre el programa Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021- 2025 aquí.

