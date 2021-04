Enfrentarse al confinamiento con flexibilidad financiera: la manera de Neowintech Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 13:43 h (CET) Las soluciones digitales están ganando confianza e importancia dentro del mundo de las finanzas El mundo ha entrado en el año 2021 con un renovado sentido de optimismo, ya que la vacunación contra el COVID-19 ha comenzado a desplegarse. Sin embargo, lo que está a la vista sirve como recordatorio de que se trata de un fenómeno que seguirá estando muy presente en el futuro próximo.

Los informes sobre nuevas cepas y el aumento de las infecciones han obligado a imponer nuevas restricciones en todo el mundo, ya que se han vuelto a recrudecer las medidas aplicadas en la mayoría de los países.

El panorama de la economía mundial hace que sea aún más sensato mirar de cerca las finanzas personales, como el marketplace de Neowintech, que ha seguido trabajando sin descanso para mantener las operaciones en marcha con altos niveles de servicio, así como su capacidad de respuesta.

Dadas las restricciones físicas que se han establecido, no es de extrañar que el uso de las aplicaciones fintech haya aumentado un 72% en toda Europa desde el comienzo de la pandemia.

Hay que señalar que, a pesar de los retos a los que se enfrentan las iniciativas de vacunación y los resultados de las primeras semanas del año, Christine Lagarde ha respaldado las perspectivas económicas del BCE para 2021, que apuntan a un crecimiento del 3,9%. Sin embargo, preocupan los efectos de la economía inmediata, sobre todo para las personas con menores ingresos que se encuentran en el paro.

Esto pone de manifiesto la importancia de no depender de una sola fuente de ingresos y de aprovechar al máximo los fondos de los que se dispone.

En una palabra: diversificación.

A través del marketplace de Neowintech, se puede acceder a múltiples productos de terceros de una forma sencilla e intuitiva. Dado que la economía y las inversiones no siempre van de la mano, puede merecer la pena centrarse más en estas últimas para compensar las posibles carencias económicas.

¿Cómo se puede hacer esto? Teniendo en cuenta las emergencias, el hecho de que cada vez más personas se queden en casa podría verse como un potencial motor de crecimiento.

Al canalizar los fondos que de otro modo se utilizarían en otros gastos, en concreto los relativos al ocio y los compromisos sociales, es posible convertir una situación de penuria en una mejora financiera.

Además, puede ser una oportunidad para evaluar mejor los gastos recurrentes con el fin de reducirlos al mínimo. A partir de ahí, la cuestión es hacia dónde hacer esta asignación.

No hay que ignorar la incertidumbre, por lo que hay que tener en cuenta las opciones orientadas a la estabilidad y la flexibilidad para conseguir una cartera equilibrada.

Nunca está de más recordar que las situaciones adversas también pueden suponer oportunidades que hay que aprovechar. Como las condiciones nunca son las más idóneas, avanzar es la única manera de progresar, independientemente de la situación que se presente.

Lo importante es tener en cuenta múltiples factores y explorar con objetividad todas las opciones disponibles.

