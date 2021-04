Innovación en estores automáticos según topestores.com Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 12:43 h (CET) La tecnología de automatización de muchos estores ha avanzado con el paso del tiempo Tanto en las oficinas y lugares de trabajo como en los propios hogares contar con estores automáticos en las ventanas aporta grandes beneficios gracias a su tecnología actual.

Los estores automáticos pueden aportar comodidad al no requerir de ningún esfuerzo para utilizarlos. En lugares de trabajo o ambientes laborales reflejan una mayor profesionalidad y aportan buena imagen en las diferentes estancias. Su funcionabilidad también es mayor, puesto que son silenciosos y funcionan de manera mecánica. Al ser instalados de manera fácil y rápida suponen una gran alternativa respecto a las cortinas o estores convencionales.

Los estilos y diseños con los que cuentan estos estores son muchos puesto que existen multitud de colores y tejidos diferentes. Es posible definir sus modelos como opacos, translúcidos y de pantalla. Los modelos opacos no permiten visualizar a través suyo, los translúcidos difuminan la luz y los de pantalla dejan ver de dentro a fuera (y no al revés).

Existen dos funcionamientos para los diferentes estores automáticos, con mando o con pulsador. Muchos integran un sistema de domótica innovador con el que consiguen programar la automatización de sus dispositivos. Por otro lado este tipo de estores cuenta con un único inconveniente, su precio. Al requerir de un mecanismo más sofisticado es común que su coste económico sea más elevado. Aún así suele compensar adquirir este tipo de productos por los muchos beneficios que ofrecen.

Si se requiere de más información al respecto es posible acceder a la página web de Topestores.com, grandes profesionales en la venta online y distribución de este tipo de productos en el mercado de Internet. Se pueden encontrar desde estores clásicos hasta los más actuales en el sector.

