Un laboratorio español lucha por la salud de la piel a nivel mundial gracias a la melatonina

viernes, 9 de abril de 2021, 12:23 h (CET) Gracias al trabajo de investigación sobre la melatonina del equipo científico de Pharmamel, se ha conseguido posicionar, a nivel mundial, la línea Mel13 con sus dos líneas de productos para el cuidado, la salud y belleza de la piel Dado que la melatonina es fundamental para el cuerpo y que la producción de esta hormona disminuye a partir de los 40 años, “¿por qué no usar esta hormona sintetizada en laboratorio?” pensó la Dr. Germaine Escames, directora científica de Pharmamel al inicio de sus más de 25 años como investigadora.

Desde ese momento, empezó a gestarse Pharmamel, una pequeña empresa biotecnológica surgida en el seno de la Universidad de Granada, dirigida científicamente por los doctores Germaine Escames y Darío Acuña, ambos catedráticos en Fisiología de la UGR con más de 25 años de trabajo de investigación dentro del campo de la melatonina, el envejecimiento celular y su aplicación en distintos ámbitos como el cáncer, el Alzheimer, la piel o la Covid-19. La muestra perfecta de que la inversión en investigación científica no sólo revierte en la sociedad sino que además, es rentable y necesaria.

De este modo realizaron una formulación capaz de incrementar la entrada de melatonina en la mitocondria, consiguiendo así la renovación celular desde el interior. Un descubrimiento fundamental para regenerar la piel de pacientes de cáncer que son radiados con quimio y radioterapia que sufren radiodermitis, un tipo de patología presente en casi todos los pacientes radiados. Esta idea fue creciendo y se ha convertido en una pequeña empresa farmacéutica que desde la ciudad andaluza, cuenta con presencia internacional y distribuye a países como Italia, Portugal, Argentina o Bolivia (además de estar presente en toda Europa y Estados Unidos gracias a diversas plataformas de venta online).

¿Por qué la melatonina y cómo actúa en la mitocondria?

La melatonina es el antioxidante más potente del organismo ya que aporta una alta capacidad de protección a la célula. Lo más importante es saber que esta hormona actúa a nivel celular dentro de la mitocondria, que son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Esa mitocondria a lo largo de la vida se va dañando por agentes externos, el estrés o los radicales libres y se va originando el proceso de degeneración o envejecimiento de la piel.

A lo largo de las investigaciones de Pharmamel se ha descubierto que la Melatonina además, posee una serie de acciones no hormonales, que incluyen su actividad antioxidante, antiinflamatoria, y depuradora.

“La diferencia de la línea de productos de Pharmamel con otros productos que también contienen melatonina es que alcanza todas las capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis. Esta melatonina va a regenerar todas las capas de la piel que lo necesiten”, afirma Escames.

Además, estos estudios con la melatonina han hecho que Pharmamel esté en la actualidad realizando un ensayo clínico, autorizado por la Agencia Española del Medicamento, en el Hospital Universitario La Paz de Madrid para testar los beneficios de esta hormona en pacientes con Covid-19.

Salud y belleza se dan la mano

Pharmamel ha dividido sus investigaciones y líneas de negocio en dos ramas de producto disponibles en su tienda online, por una parte se encuentra la gama de Salud compuesta por productos para casos específicos del cuidado de la piel, como piel radiada tras el cáncer o pieles con necesidades especiales

MEL13 RX, para pieles radiadas, y MEL13 HEALTH, para piel irritada con agresiones cutáneas como tratamientos dermatológicos o quemaduras, es el nombre de los productos de Pharmamel para el cuidado y la salud de la piel. Ambos formatos están patentados y desarrollados bajo una innovadora formulación que cuida y protege la piel aportando hidratación, reparación, alivio y favoreciendo el proceso fisiológico de normalización de la piel.

Por otro lado, cuenta con la línea MEL13 Antiaging, un exclusivo tratamiento antienvejecimiento patentado y activo con melatonina y CoQ10 que protege, regenera y repara intensamente las células dañadas de la piel. Esta gama se compone de 4 productos: Mel13, Mel13 Plus, Mel13 Sérum y Mel13 Eyes.

Si se necesita más información sobre la marca o sus productos, gestionar una entrevista con Germaine Escames (o con cualquier miembro del equipo de Pharmamel España), es posible escribir a info@pharmamel.com

