La franquicia de hostelería más rentable en España: Pizzería Good And Fast

viernes, 9 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

Actualmente, la Pizzería Good And Fast es la franquicia de hostelería más rentable en España. Es una franquicia totalmente novedosa que se encuentra dentro del sector del ocio y de la restauración español. La franquicia se ubica en kioscos situados en puntos estratégicos, que garantizan una gran afluencia de público, como se ha visto en artículos destacados.

El proyecto de negocio ofrece a los clientes la posibilidad de obtener un rendimiento elevado en poco espacio. Además, la inversión es muy ajustada y ofrece una gran rentabilidad dentro del mercado de la hostelería. La inversión se recupera en muy poco tiempo, en menos de 18 meses.

La franquicia de hostelería más rentable en España En España existen muchas franquicias disponibles para invertir. Sin embargo, la Pizzería Good And Fastes una franquicia que ofrece a los franquiciados la posibilidad de tener kioscos en localizaciones estratégicas. Se encuentran en lugares transitados y con zonas de aparcamiento amplias y seguras. De este modo, se potencia el tránsito por el lugar y los ciudadanos se convierten en posibles clientes consumidores de pizza. Además, las ubicaciones son fijas, de modo que fomentan la fidelización de los clientes y la influencia de la marca.

La franquicia acompaña y ayuda en todo momento a cada uno de los franquiciados. Además, cada uno de los kioscos se entrega totalmente equipado y preparado para empezar a trabajar.

Por otra parte, la franquicia ofrece una formación integral del negoci; la elaboración correcta de las pizzas, la atención al cliente ideal, la gestión correcta del stock, la administración, etc.

El secreto de la Pizzería Good And Fast La franquicia, además de ser innovadora, también ofrece productos de calidad y elaborado al momento. La masa de las pizzas es fresca y los ingredientes son 100% naturales. Es decir, las pizzas son totalmente artesanales. No obstante, las franquicias presentan una buena relación calidad-precio, ya que los precios de las pizzas son muy competitivos.

La Pizzería Good And Fast cuenta con una amplia carta, que incluye desde las pizzas clásicas, hasta opciones gourmet y especiales que rompen con la tradición y sin olvidar empanadas argentinas y opciones de raciones para picar algo, como alitas de pollo picantes, patatas fritas, nuggets, y toda una serie de postres tipo gofres, helados, alfajores, etc.

