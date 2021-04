Rewinder Light: Mascarillas transparentes de tela homologadas Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Las mascarillas transparentes de tela certificadas han sido uno de los proyectos más estudiados por diferentes marcas. El objetivo es obtener mascarillas que ofrezcan protección, comodidad, durabilidad y, sobre todo, que faciliten la comunicación personal. Rewinder es una empresa que ha desarrollado la mascarilla Rewinder Light, un producto útil y seguro para todos los ciudadanos, como se ha informado en noticias de última hora.

¿Por qué las mascarillas transparentes de tela certificadas son necesarias? A raíz del Covid-19, la sociedad ha tenido que adoptar medidas sanitarias obligatorias que hace años parecían inimaginables, como el uso de la mascarilla. Uno de los problemas que causa el uso de la mascarilla es que dificultan la comunicación entre personas e impiden visibilizar todos los rasgos del rostro. Por ello, para las personas sordas resultan un gran impedimento al no poder leer los labios de las personas, y por eso es tan importante que las mascarillas transparentes de tela certificadas han empezado a hacerse eco entre la sociedad.

El principal reto de estas mascarillas era que estuvieran hechas con tejidos adecuados, ya que no todas los tejidos ofrecen una protección eficaz contra el virus. Por esta razón, muchas empresas comenzaron a desarrollar telas y tratamientos que permitieran proteger a las personas del virus. Entre estos proyectos surgió la Rewinder Light, una mascarilla higiénica transparente reutilizable capaz de inhabilitar el virus.

Características de la mascarilla Rewinder Light Entre las mascarillas transparentes de tela certificadas, la Rewinder Light destaca porque cumple con las normativas establecidas. La mascarilla cuenta con el tratamiento HeiQ Viroblock, que es capaz de neutralizar el virus. También es antibacteriana y cuenta con una capa filtrante de partículas.

Otra característica destacada de la mascarilla es la alta transpirabilidad, óptima para que atletas y deportistas puedan utilizarla sin problemas. La mascarilla también está pensada para que las personas con necesidades especiales de comunicación puedan comunicarse sin inconvenientes. El diseño está pensado para evitar la distorsión de voz y facilitar la lectura labial.

Por otro lado, La Rewinder Light es hidrófuga y reutilizable, y permite hasta 30 lavados. Está disponible en tres tallas diferentes y cuenta con amplias gomas, de modo que se adapta perfectamente a cualquier rostro. Las tallas permiten que sea apta tanto para adultos, como para niños, tienen publicada una guía de cómo usarla en su web y redes sociales.

¿Dónde se pueden obtener las mascarillas transparentes de tela certificadas? Rewinder es la página de ventas oficial de la mascarilla Rewinder Light. Aunque están a la venta en farmacias, también puedes realizar la compra a través de su plataforma de manera rápida, cómoda y segura. Las mascarillas transparentes de tela certificadas han facilitado la comunicación entre personas y la práctica de deporte. Desde su lanzamiento al mercado, la marca ha logrado evitar que millones de mascarillas desechables contaminen nuestro entorno natural. Por todas estas razones, las mascarillas transparentes de tela certificadas son una gran alternativa para combatir el coronavirus.

