¿Piel grasa? Estas cremas de firmas como Perricone MD son la solución

Quien sufre de piel grasa lo sabe: es dificilísimo encontrar la crema adecuada que hidrate sin dejar una sensación pesada o de congestión. La solución está en estas cremas Brillos, sensación pesada, congestión, e incluso brotes de imperfecciones. Son algunos de los signos que revelan una piel grasa y, los que lo sufren a diario, se enfrentan una continua lucha en la búsqueda de la crema hidratante perfecta. Esto, sin mencionar que otros tantos no se hidratan adecuadamente para evitar ese acabado brillante, lo cual es un craso error. "Las pieles grasas no necesitan componentes lipídicos, pero sí humedad que asegure que la piel se mantiene en condiciones óptimas", explica Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. En base a esto, siempre se debe utilizar crema, dentro de la cual siempre hay una serie de ingredientes "must" , mientras que otros componentes más grasos estas pieles los rechazarán. ¿Cuáles sí y cuales no?

Los ingredientes MUST y MUST NOT

"Lo fundamental es mantener siempre la piel con humedad, esto favorecerá que esté saludable y con una sensación jugosa, pero no pesada. Para ello, son esenciales ingredientes como el ácido hialurónico, la urea o la alantoína", comenta desde Perricone MD su directora de educación, Raquel González.



En cuanto a los ingredientes que no es tan conveniente usar, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, cuenta que: "Conviene evitar componentes lipídicos. Muchas veces no hay problemas con ellos porque algunos no son comedogénicos, pero puede que generen sensación de pesadez y no sea agradable. Aceites como el de semilla de Kukui o de almendras, la manteca de carité o el aceite de aguacate y coco...". Siempre que en el listado de ingredientes, que suele aparecer en inglés, aparezca la palabra "oil", la recomendación es consultar a un experto, puesto que muchos de estos aceites pueden ser de tacto seco e incluso seborreguladores, como ocurre con el de jojoba.

Las opciones más acertadas para pieles grasas:

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD. Un aliado más que perfecto para esas pieles que buscan una textura gel-crema, de fácil absorción y ultra hidratante, pero no nutritiva. Cuenta con ácido hialurónico de múltiple peso molecular, DMAE reafirmante y extracto de romero, que ayuda a regular la producción de grasa. 90€ en Perriconemd.es

Balance Moisturizer de Medik8. Esta crema hidratante es Oil-Free y trabaja con prebióticos y probióticos para asegurar que el microbioma de la piel está equilibrado y evitar brotes de granitos. Se acompaña de un frasco con ácido glicólico que se usa dos veces a la semana, para asegurar exfoliación y controlar la producción de grasa. 55€ en Medik8.es

Balancing Moisturizer de Omorovicza. Una crema ligera para pieles mixtas y grasas, con textura gel. Altamente refrescante, también equilibra la producción de sebo, difumina el poro y reduce los brillos. Se absorbe al instante aunque proporciona una hidratación, al tiempo que exfolia la piel diariamente de forma suave mediante acción enzimática. 115€ en Perfumerías Nadia.

Triple Rose Renewing Moisturizer, de Aromatherapy Associates. Una crema un poco más nutritiva para quienes sugren de piel grasa, pero sensible. Cuenta con tres tipos de rosas regeneradoras y con todo el poder de la aromaterapia, por la cual es famosa esta firma. 74€ en Purenichelab.com