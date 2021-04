La desmesura humana Gerardo Seisdedos, Madrid Lectores

viernes, 9 de abril de 2021, 02:49 h (CET) Decía Montaigne que fue Sócrates “quien hizo bajar del cielo, donde no hacía sino perder el tiempo, la sabiduría humana para devolvérsela al hombre, en el cual reside su más justa y laboriosa tarea”. Pero eso no quiere decir que haya que situarlo como el dueño y propietario de la naturaleza.

Naturaleza de la que forma parte el cielo, (no el cielo de los sacerdotes o delos astrólogos), la tierra, los océanos, el aire que respiramos, la vida vegetal o animal que nos rodea...

Tampoco significa que haya que disociarlo de su entorno natural, ni autorizarle a saquearlo; como sucede demasiado a menudo. Es peligroso que la humanidad se abandone a su propia desmesura: que el hombre pretenda erigirse en un ser absolutamente aparte, que se sienta el centro o la cúspide de la Creación, que quiera otorgarse todos los derechos; lo cual, al final, conlleva el peligro de conducirle a su ruina.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

