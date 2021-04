​Semana Santa 2021. Triduo Pascual Josefa Romo Garlito, Valladolid Lectores

viernes, 9 de abril de 2021, 02:48 h (CET) Este año, hemos vivido los días cruciales de la Semana Santa- los del Triduo Pascual- con restricciones que han hecho que celebraciones tradicionales no aparecieran en las calles. No se pudieron sacar procesiones ni se abarrotaron los templos, como era usual; pero la devoción cristiana se ha mantenido fuerte y la gente ha acudido, con interés y fervor, al templo. En las iglesias penitenciales se han admirado, parejo a la emoción, magníficas tallas que hablan, con el lenguaje del arte sacro, de cuánto nos amó Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. ¿ Se puede tener sensibilidad humana y fe religiosa sin hacerse preguntas sobre el Amor de Dios manifestado, sobre todo, en la Pasión y Muerte de Cristo, nuestro Salvador?



El Jueves Santo conmemoramos la Institución de la Eucaristía, de un Amor sin límites e incomprensible de Jesucristo al hombre hasta hacerse pan que nos fortalece en el camino hacia la vida eterna; ese día, también rememoramos su mandamiento cumbre, un Testamento cuyo cumplimiento caracteriza al verdadero cristiano: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”; es decir, hasta el extremo del don de sí.

El Viernes Santo contemplamos a Jesús muerto en la Cruz, en donde dio su vida para redimirnos de nuestros pecados. Pero la fecha más importante del Triduo Pascual es el Domingo de Resurrección, que trae a la memoria la Victoria de Cristo sobre la muerte, preludio de nuestra resurrección gloriosa para el Cielo si hemos vivido, aquí abajo, de cara a Dios y haciendo el bien.

viernes, 9 de abril de 2021, 02:48 h (CET)