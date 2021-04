​Un canto a la fraternidad desde Irak Jesús D. Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 9 de abril de 2021, 02:47 h (CET) De los intensísimos cuatro días de la visita del Papa a Irak quizá el domingo se llevó la palma, al menos en el aspecto emocional. Francisco no ha ocultado que el primer motivo que le llevó a emprender el viaje era acompañar a los cristianos que han sufrido persecución, especialmente desde la llegada del Daesh en 2014, y que aún hoy viven desplazados y sufren todo tipo de penurias y discriminaciones.



En Mosul y la llanura de Nínive se concentraba buena parte del millón y medio de cristianos que vivían en Irak antes de la invasión norteamericana de 2003. Son los herederos de comunidades que se remontan a tiempos de los apóstoles y que mantienen vivo el arameo, la lengua que hablaba Jesús.

Su número apenas llega hoy a 300.000. Sería iluso esperar que familias que han podido rehacer su vida en otros países vayan a regresar. Pero sí es posible, cree el Papa, un nuevo renacer del cristianismo en Irak.

