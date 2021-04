​¿Un nuevo New Deal? Valentín Abelenda, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de abril de 2021, 02:46 h (CET) Europa, que al inicio de la crisis tiró de austeridad, ha rectificado esta vez, pero sus cifras quedan muy lejos de las de EE.UU. Ahí surgen las dudas: en si la cuantía es excesiva y puede generar más que un repunte puntual de la inflación. El conjunto de la economía global se beneficia ahora del rebote de la economía de EE.UU, pero un recalentamiento podría provocar efectos no deseados.

Tampoco es buena la ruptura del entendimiento bipartidista. El consenso favorece el sentido común, que dicta que a veces es necesario gastar más, pero que para eso antes ha habido que ahorrar. Y tampoco, obviamente, da igual gastar de un modo u otro. Si el New Deal de Roosvelt, referente para Biden, trajo prosperidad, no fue gracias al endeudamiento, sino a la modernización de la economía, que absorbió con creces ese efecto.

