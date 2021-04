Morir para resucitar Jaime Fomperosa, Santander Lectores

viernes, 9 de abril de 2021, 02:42 h (CET) Cristo primero tuvo que morir por nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud de Satanás y abrirnos las puertas del cielo, para después resucitar glorioso, vencedor del pecado y de la muerte. Esta alegría de la Resurrección de Cristo, ha sido desde hace dos mil años, lo que vivía la sociedad.

¿Qué vemos en la actualidad? Estamos sumergidos en la sociedad de la muerte, aborto y eutanasia, descristianizada, han puesto al hombre primero que a Dios, se ha perdido la conciencia del pecado, la Iglesia esta mundanizada, desacralizada, tenemos un panorama desolador que aprovecha Satanás para esclavizarnos. Tenemos que convertirnos y pedir perdón a Dios, pues nos envió a su Divino Hijo para nuestra liberación y lo hemos trocado por las leyes democráticas que impone Satanás mediante sus esbirros. Nadie me puede privar de la alegría que supone para mi vida la Resurrección de Cristo, pero por otro lado me entristece el ver que tanto Amor, tanto Sufrimiento por parte de Cristo, resulte inútil para la mayoría de esta sociedad. ¡VEN SEÑOR JESUS Y LIBÉRANOS DE ESTA ESCLAVITUD DE SATANÁS.

