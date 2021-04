​Los factores que afectan al rendimiento de los alumnos

Con el fin de conocer cuáles son las intervenciones educativas más rentables, un informe de la OCDE relaciona y analiza los datos proporcionados por dos de sus estudios más conocidos, uno sobre las habilidades académicas de los estudiantes adolescentes (PISA) y otro sobre las prácticas docentes y condiciones laborales de los profesores (TALIS). El resultado es una especie de "hoja de ruta" para mejorar la política educativa.



El informe de la OCDE, Positive, High-Achieving Students? What Schools and Teachers Can Do, analiza un gran número de indicadores que se pueden dividir, como indica el título, en dos grandes bloques: los que tienen que ver con el profesor (su docencia y también su bienestar laboral) y los que están relacionados con la escuela. El campo de estudio son todos los países miembros de la OCDE, aunque el foco se pone especialmente en ocho de ellos. De media, se han analizado unas 135 escuelas por país, y 35 estudiantes y 20 profesores por escuela.

El informe parte de la base de que, aunque en los últimos años ha aumentado de forma estable la financiación por alumno, los resultados académicos mostrados en PISA se han estancado. Teniendo en cuenta los posibles recortes en la inversión durante los próximos años por la crisis económica, es más necesario que nunca detectar los factores que de manera más directa influyen en el rendimiento educativo: tanto en lo estrictamente académico como en el desarrollo socioemocional de los estudiantes.