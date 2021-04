Clima Y Aerotermia: especialistas en aerotermia en España Emprendedores de Hoy

Para asegurar el bienestar, el confort del hogar es un elemento necesario. La temperatura es uno de los factores principales a tener en cuenta para esa comodidad,. A lo largo de los años, la preocupación por el medio ambiente y la evolución de las tecnologías han permitido el desarrollo de muchos sistemas de climatización. Ante tal cantidad de oferta, es complejo elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. En este contexto, empresas como Clima y Aerotermia – especialistas en aerotermia en España – ayudan a sus clientes a escoger la mejor opción en función de su objetivo y sus posibilidades, así se ha visto en noticias de actualidad..

¿Cuáles son las ventajas del aerotermia? La tecnología de la aerotermia está formada por bombas de calor que extraen la energía ambiental del aire para después distribuirla al inmueble en forma de aire acondicionado, calefacción y/o agua caliente. Además, se puede combinar con otros sistemas como radiadores, suelos radiantes, etc. Este sistema, que funciona gracias a un gas refrigerante, presenta una gran cantidad de ventajas.

Sostenibilidad y eficiencia La aerotermia funciona con electricidad y consume menos energía de la que produce. De hecho, se trata del sistema de calefacción con menor consumo energético y el 77? la energía que aporta es gratuita. Se trata de una energía renovable y se ha recogido como tal en CTE (Código Técnico de Edificación) por contribuir a la seguridad y habitabilidad de los edificios. Además, la Unión Europea la ha calificado como sostenible.

Ahorro Gracias a la eficiencia de su sistema, el consumo eléctrico que requiere el sistema aerotérmico para funcionar es muy bajo. Por este motivo, la factura mensual se ve reducida. Además, una vez instalado, su mantenimiento es muy puntual y de bajo coste, de modo que no hay que hacer grandes inversiones en reparaciones.

Seguridad Al utilizar electricidad, el aerotermia no genera ningún tipo de combustión. Por este motivo, resulta más segura para el hogar.

Especialistas en aerotermia en España: Clima Y Aerotermia Clima y Aerotermia es una compañía del sector de la climatización con más de 20 años de experiencia. Actualmente, ofrece sus servicios a toda España, Francia, Portugal y Países Bajos. Su equipo de profesionales se encarga de la venta, distribución e instalación de varios sistemas de climatización: aerotermia, suelo radiante, aire acondicionado, etc. Además, todas sus instalaciones cuentan con los materiales de las marcas más reconocidas a nivel internacional (Panasonic, Daikin, Mitsubishi Electric, etc.).

Su servicio se caracteriza por una atención al cliente totalmente personalizada de principio a fin. Además de realizar estudios personalizados para garantizar el resultado óptimo para cada cliente, ofrecen un chat en vivo donde resolver las dudas que puedan surgir. De este modo, gracias a especialistas en aerotermia en España como Clima y Aerotermia, cualquier hogar puede acoger un sistema renovable, seguro y económico que garantice su confort.

