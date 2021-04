Colección Cápsula 2022 – 2023: más estilo entre colecciones Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 17:39 h (CET) El equipo creativo de Splash by Lo no para de investigar, de diseñar, de repensar la moda. De ese trabajo ilusionante nace la nueva Colección Cápsula 2022 – 2023: un serie de 30 dibujos hechos a mano y con la personalidad y la audacia que definen: combinaciones inesperadas de color, flúors y tonalidades ácidas que reclaman entusiasmo. Y el estilo de siempre con bases Jacquard y toques de Lurex Combinar colores de forma sorprendente siempre es un acierto. Pero, cuando se utiliza correctamente, con talento y experiencia, un combo de color puede convertir un cuerpo en una sala de baile. Una combinación inesperada de colores crea interés visual y diversión. También es un recordatorio de que el diseño textil no tiene por qué limitarse a lo más obvio.

El hilo de Lurex es una de las formas más claras y simbólicas en que el lujo se manifiesta en el diseño. Gucci, Armani y Hermès triunfaron con este estilo. El efecto metálico y brillante de los tejidos de Lurex imita a las telas lujosas y sugerentes, tejidas con hilo de oro y plata, creando una versión interesante del estilo Splash by Lo. La nueva colección se convierte en ropa de noche, en traje para la diversión.

En Splash by Lo nunca se olvida el estilo y la personalidad. Los dibujos hechos a mano de la Colección Cápsula 2022 – 2023 hacen que cada uno de los diseños son especiales. Todos transmiten la personalidad que sólo muestran los trazos que son únicos.

Además, la nueva colección tiene en cuenta el alcance de la industria textil, una de las industrias más grandes del mundo, la sostenibilidad no sólo es un concepto importante, sino que las empresas tienen la oportunidad de hacer una gran diferencia en el plano ambiental, económico y social.

Algunas de las increíbles iniciativas que Splash by Lo está realizando y que conforman su innovador proyecto Ecocean.

Poliéster reciclado: La producción de poliéster reciclado es mejor para el clima, reduciendo hasta en un 75% menos las emisiones de CO2 que la de poliéster virgen.

Poliamida reciclada: Llamada “Coral”, hecho con hilo de Q-NOVA Nylon 6.6 reciclado, producido a partir de residuos procedentes del principal ciclo de producción de la empresa.

Viscosa ecológica: Tejidos elaborados con viscosa Ecovero, esta fibra está certificada con la etiqueta ecológica de la UE por cumplir con altos estándares ambientales a lo largo de su ciclo de vida desde la extracción de materias primas hasta la producción, distribución y eliminación. Súmate con Splash by Lo a los movimientos mundiales “Slow Fashion” que forman parte del cambio. Porque los materiales de mayor calidad y duración, como por ejemplo, los eco-textiles y los materiales reciclables son cada vez más importantes en la industria de la moda. Únete a la década en que la moda se convirtió en sostenible.

Para conocer y disfrutar con la Colección Cápsula 2022 – 2023 acercarse al área reservada o bien solicitar una reunión virtual.

