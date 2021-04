El rol bisagra del sistema financiero en la recuperación económica post-covid Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 16:48 h (CET) Las secuelas de la crisis sanitaria covid-19 han tenido un efecto dominó en el sistema económico y financiero. Para responder con determinación a las situaciones económicas adversas y a los nuevos retos del propio sector es preciso un sistema financiero fuerte. Las soluciones integrales de GDS Modellica son imprescindibles para incorporar en los procesos de innovación, automatización y personalización por parte de las entidades financieras para ser eficientes y afrontar los riesgos Los bancos han protagonizado un papel relevante durante la pandemia en la prórroga de hipotecas, de consumos y actuaciones en materia de financiación, fiscal, seguridad social u otras medidas tanto para familias como empresas. Actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno y por el propio sector financiero para contribuir a minimizar el impacto sociolaboral y económico. Es manifiesto que estos avales han supuesto un cierto alivio inmediato para empresas y autónomos, pero si la de incertidumbre continua y la recuperación económica no llega, en estos momentos cuando la sociedad está inmersa en una segunda ola y en el horizonte se divisa una tercera, la situación se convertirá cada vez más insostenible para muchas empresas al verse abocada a cerrar negocios y no poder hacer frente a las moratorias al haberse endeudado más y deteriorado sus activos durante la pandemia.

En tiempos de adversidad, y así lo afirma GDS Modellica el sistema financiero ha de ser resiliente para hacer frente a retos y a nuevas oportunidades que se perfilan, ofreciendo soluciones junto al gobierno reforzando su papel de bisagra en el sistema económico. Los principales retos al que debe hacer frente el sector bancario, ante unos márgenes en caída, indican desde la consultora son:

Ser solvente y rentable, y para ello necesita ingresos, pero también flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas necesidades, de ahí que adelgacen aquellas estructuras innecesarias y forjen musculo a través de la integración, reorientación del sistema productivo o innovación para incrementar su eficacia y, en definitiva, su rentabilidad.

Satisfacer al cliente, una nueva etapa con clientes más digitales más exigente y que demandan más calidad, y seguridad de las transacciones financieras o agilidad.

Avanzar en la digitalización, esta pandemia ha actuado como palanca aceleradora de la digitalización superando barreras tradicionales que parecían insalvable. El reto es seguir avanzando en este sentido, reformular el modelo operativo y aplicar las lecciones aprendidas a la hora de detección, priorización y optimización de inversiones estableciendo una matriz de valor añadido, coste y time to market.

La revisión de los modelos de dirección y productividad tradicionales, ello acarra la eliminación y redefinición de estructuras más digitales, pero más humanas. Una nueva forma de interactuar y empatizar con los equipos y relacionarse con los clientes, nuevas skills en los trabajadores y, además, la formación y el aprendizaje han de ser permanentes. Según el director general de GDS Modellica, Antonio García Rouco “una nueva era, con una banca más abierta, con APIs, que colabore con las Fintench, una banca casi invisible, con la necesidad de redefinir un nuevo ecosistema y avanzar en la mejor de los sistemas operacionales y gestión, que cuenten con soluciones de mercados lideres, dejando de lado inversiones en ámbitos donde no se tenga posición dominante o madura en su conocimiento, requiere de un ajuste rápido y drástico, ante la robotización de los procesos, la digitalización y agilización de la toma de decisiones basadas en la gestión inteligente de los datos”. En definitiva, la banca ha de conocer y anticiparse a las nuevas exigencias del cliente con nuevas herramientas y soluciones integrales. Cuestión clave es saber adelantarse al cliente garantizando siempre la seguridad y transparencia en todo el proceso.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com

