El escritor Pablo Rojo Barreno publica un ensayo ecuánime sobre el panorama actual español

jueves, 8 de abril de 2021, 16:55 h (CET) 'Caminos sobre la mar. Testimonio de un Juan español' es una crónica a través de la política, sociedad y economía de España que invita al lector a reflexionar sobre la situación presente del país A través de una literatura meditada y sensata, el escritor Pablo Rojo Barreno pone a disposición del lector un ensayo titulado Caminos sobre la mar. Testimonio de un Juan español (UNO Editorial) que, si bien contrasta con la propia experiencia del autor, expone una serie de acontecimientos importantes de la historia política, social y económica española para retomar el presente de un país que parece destinado al peor de los finales si no se llevan a cabo políticas efectivas para cambiar de tercio.

Y con esto, el autor se refiere, principalmente, a la aparente libertad de expresión que en la realidad se traduce en una dictadura democrática que aleja a España de una evolución hacia el progreso.

"Es el escepticismo contra cualquier trayectoria vital marcada, de antemano, por un destino, donde me reconozco en los versos machadianos buscando sendas que, aunque no pocas veces erradas, he ido transitando, andando y desandando, a veces con dolor y otras con esperanza. Paso a paso, golpe a golpe, he intentado exponer como he ido forjando un pensamiento crítico mientras aprendía, coscorrón tras coscorrón, la utilización de la verificación como antídoto contra la foto fija de una forma de ver el mundo bajo el prisma de un corral ideológico".

Las reflexiones realizadas por el escritor se fundan tanto en su experiencia como en una serie de valores morales fundamentales que empapan todo el texto y que motivan para que el lector se construya un pensamiento crítico por sí mismo, analizando los hechos históricos que Pablo Rojo Barreno rescata para entender la situación actual de España.

Desde temas tan actuales como el feminismo, lenguaje inclusivo y la covid, pasando por la República, el franquismo, el procéscatalán, hasta llegar a la gestión política en general, leer Caminos sobre la mar. Testimonio de un Juan español es empaparse, gracias a este análisis hondo y agudo, de todos aquellos aspectos que, como ciudadanos, interesarán a cualquier lector con la mente inquieta y con la esperanza de lograr un cambio para mejor.

"Es obvio que los discursos fanatizados instigadores de la polarización disgregadora que soportamos derivan de la divulgación subvencionada de innumerables relatos con ínfulas histórico-memorísticas, colmados de inexactitudes y maniqueísmo, sobre nuestro reciente pasado. Callar ante semejante cuadro me pareció irresponsable por lo que decidí mojarme hasta, como dijo Gabriel Celaya, mancharme".

Como si de la fantástica novela de Orwell, 1984, se tratara, hoy en día parece que todo se dirige hacia un control de la cultura, la educación y los medios de comunicación para imponer diferentes pensamientos e ideologías cada vez más limitadas. Ante un panorama desolador, ensayos como los de Pablo Rojo Barreno son de tal necesidad imperativa que resulta difícil dejar de leerlo y a la vez no reflexionar sobre la verdadera libertad.

¿Existe, pues, una esperanza de que todo pueda enderezarse y de que España vuelva a resurgir económicamente? Pablo Rojo Barreno ofrece al lector un atisbo de confianza. Puesto que, a pesar de todo, la capacidad del ser humano en diversos campos como la neurociencia, la tecnología, la Inteligencia Artificial, entre otros, ayudará al éxito siempre y cuando los derechos básicos se respeten en todas las esferas que conforman la sociedad.

"Vivimos inmersos en una paradoja brutal donde la apariencia de libertad de expresión, que producen las redes sociales, esconde la involución democrática causada por la vuelta del sambenito inquisitorial y la consiguiente condena por juicio paralelo sin posibilidad de defensa. En España esta involución importada de los EE. UU., ha llegado tarde, pero con contundencia".

Disponible para su adquisición en Amazon, Caminos sobre la mar. Testimonio de un Juan español, de Juan Rojo Barreno, ha de convertirse en un indispensable en los hogares de aquellos lectores que, como el Winston Smith de 1984, se nieguen a reescribir la historia con retazos adulterados en contra de la verdad. Y es que, Juan Rojo Barreno alude a una conocida frase de Machado y que sintetiza a la perfección la motivación principal de este ensayo: '¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela'.

