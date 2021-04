Madrid in Motion lanza la tercera convocatoria para startups con 8 nuevos retos sobre movilidad urbana Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 17:03 h (CET) Este hub de innovación en movilidad es una iniciativa de Barrabés.biz y está impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y EMT de Madrid, además de contar con el apoyo de Banco Santander, Naturgy, Cintra, Mastercard, IBM, ClarkeModet y EIT Urban Mobility. Esta tercera edición de la Open Call permitirá a las startups testar pilotos en entornos reales de la mano de empresas y administración pública para resolver los principales retos de movilidad Por tercer año consecutivo el hub de innovación en movilidad Madrid in Motion vuelve a desafiar a la comunidad emprendedora nacional e internacional con su convocatoria Open Call III edición. La iniciativa, creada por Barrabés.biz y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y EMT de Madrid, así como con la colaboración de Banco Santander, Naturgy, Cintra, Mastercard, IBM, ClarkeModet y EIT Urban Mobility, busca startups en todo el mundo con soluciones innovadoras que den respuesta a los principales retos de la movilidad para rediseñar, entre todos, las ciudades del futuro.

Para inscribirse en la convocatoria, las startups interesadas deben elegir los retos a los que quieran apuntarse y hacerlo a través de la web www.madridinmotion.online. El plazo para hacerlo es hasta el 5 de mayo.

Las startups seleccionadas podrán realizar un piloto conceptual que se desarrollará durante un trabajo de co-creación de 3 meses con las empresas que impulsan los retos y, en caso de que sea viable, esos proyectos podrán ser testados en entornos reales, como ya ha ocurrido en las pasadas ediciones de Madrid in Motion.

Los desafíos de la Open Call III edición

El Ayuntamiento de Madrid lanza dos retos. Por un lado, busca startups que ofrezcan soluciones para ampliar el ciclo de vida de las baterías eléctricas, impulsando la economía circular y mejorando la movilidad urbana. Y por otro lado, propuestas para optimizar la logística de última milla en los mercados municipales gracias a una movilidad inteligente que facilite el día a día de los comerciantes.

En este sentido, el concejal delegado del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, destaca "la fuerte implicación de los distintos sectores económicos de la ciudad con la innovación". "Una empresa del sector industrial, cuyo sector ha caído con fuerza en 2020, busca seguir siendo pionera en su campo", a lo que hay que sumar la apuesta por el comercio de proximidad, indispensable desde que arrancó la pandemia, "que da un paso más en pro del aprovechamiento alimentario y su capacidad de distribución, mejorando la vida de barrio".

La EMT de Madrid desafía a la comunidad emprendedora con un reto que busca innovar en la información y los soportes publicitarios de los autobuses del mañana. Para ofrecer a los ciudadanos una mejor experiencia de usuario a través de avances tecnológicos que permitan mejorar la publicidad contextual e hiperpersonalizar mensajes y ofertas.

En palabras de Javier Muelas, responsable de Publicidad y Desarrollo de Negocio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid “el sector de la publicidad exterior está realizando un gran esfuerzo en innovación y tecnología para digitalizar sus soportes y segmentar a su usuario. EMT, en su constante interés por la innovación, busca hoy las ideas que serán soluciones eficaces de publicidad mañana.”

Banco Santander quiere colaborar con startups que ofrezcan soluciones para incentivar las compras en comercios de proximidad impulsando la movilidad sostenible en los desplazamientos a estas tiendas y comercios de proximidad, potenciando el click & collect y la gamificación para aquellas personas que hagan uso de vehículos no contaminantes, como el transporte público. En palabras de Enrique Cano, responsable de Smartlab Santander, “Santander vuelve a participar en Madrid in Motion porque creemos firmemente en la colaboración con el ecosistema emprendedor global y con el resto de partners y administración pública para poder afrontar los complejos retos de la movilidad urbana”.

Naturgy lanza dos retos. Por un lado, pretende mejorar el proceso de recarga de los vehículos eléctricos. Y por otro, conseguir que el hidrógeno se convierta en una alternativa sostenible al combustible tradicional. Javier de la Torre Blanco, Responsable de Proyectos de Movilidad en Innovación, se mostró contundente sobre el compromiso de la compañía en mejorar la calidad de vida de las ciudades y de sus ciudadanos, afirmando que “la movilidad sostenible no solo es un derecho, es nuestra obligación”.

El propio hub, Madrid in Motion, también lanza retos en esta edición, con dos desafíos que buscan mejorar la experiencia de todos los ciudadanos. Es por ello que busca startups con soluciones tecnológicas para gestionar y utilizar de forma segura los datos públicos y privados, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana. Y, en su segundo reto, lanza un desafío muy necesario: ¿cómo hacer más inclusivas las ciudades innovando en movilidad?

Sobre el hub Madrid in Motion

Madrid in Motion tiene como propósito generar soluciones colaborativas e innovadoras para afrontar los desafíos de la movilidad y garantizar un impacto positivo en el futuro de las ciudades y en la vida de sus habitantes. Su epicentro está en Madrid, pero trabajan para tener un impacto global. Las pasadas ediciones de uno de los programas más importantes del hub, la Open Call, tuvieron una gran acogida en la comunidad emprendedora, con 500 startups presentadas de cerca de 50 países.

