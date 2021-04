Un cliente de Libertex recibe un vehículo Audi RSQ8 Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 16:07 h (CET) La compañía ha sorprendido a uno de sus traders con este regalo exclusivo, presentado en el campo del Tottenham Hotspur FC El pasado 25 de marzo, un entusiasta del trading online fue el afortunado ganador de un inesperado regalo, gentileza de Libertex: un coche personalizado, presentado en el campo del Tottenham Hotspur FC.

Entrega del Audi RSQ8 personalizado por Yiannimize al cliente de Libertex

Un londinese de 36 años ganó el primer premio en la última promoción de Libertex: un Audi RSQ8, personalizado por el equipo de Yiannimize. El RSQ8 estándar es un vehículo excepcional de alta gama, pero, gracias a Yianni y a su equipo, este modelo cuenta con un estilo y sofisticación únicos.

Las estrellas más destacadas del Tottenham Hotspur FC pidieron a Yiannimize que se encargase de personalizar el Audi RSQ8 y el propio Yianni hizo entrega de este vehículo al cliente de Libertex en el estadio del Tottenham Hotspur FC, con una espectacular puesta en escena.

“Toda nuestra filosofía se puede resumir en nuestra sencilla misión: Más que trading”, dijo el Jefe de Marketing de Libertex, Marios Chailis. "El trading no es solo gráficos o cifras variables en una hoja de cálculo, sino el hacer posible que otras personas alcancen sus metas. Creamos esta plataforma para que operar fuera fácil y accesible para todos los públicos y esta es la mejor forma de demostrar lo que está al alcance, gracias a nuestra tecnología."

Ross Dickson, gerente de asociación del Tottenham Hotspur dijo: "Ha sido fantástico trabajar con Libertex y es genial ser parte de algo tan emocionante. Poder recibir al ganador en nuestra casa para que recogiera su premio ha sido un gran acontecimiento. Estoy convencido de que muy pronto podremos organizar más eventos de este tipo."

Los jugadores del Spurs también vieron con interés la emoción del afortunado trader y le ofrecieron sus mensajes personalizados: "¡Esperamos que te guste! Recuerda: Es más que trading ¡Ánimo Spurs!”

Tanto Yiannimize como Libertex se sintieron sumamente satisfechos cuando el afortunado cliente se quedó boquiabierto al ver el coche. “No tenía razones para esperar semejante regalo. Fue completamente una sorpresa, una mera recompensa por su fidelidad hacia Libertex”.

Libertex: Más que trading

Libertex es una plataforma de trading rápida y fácil de usar, donde los usuarios pueden operar en el mercado financiero las 24 horas del día, mediante la web o a través de su teléfono. Este bróker ofrece más de 250 instrumentos financieros, incluyendo acciones, participaciones, divisas, índices, petróleo y gas o metales preciosos, entre otros. Libertex cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y el trading online y ha ganado más de 40 premios internacionales, incluidos dos galardones como Mejor Plataforma de Trading por Forex Report y la revista European CEO en 2020.

Libertex lleva años ocupando un destacado puesto a la vanguardia de la tecnología de trading, pero gracias a su nueva iniciativa Trade For More (Más que trading), ahora podrá facilitar a sus usuarios la mejor experiencia de acceso a los mercados financieros, así como otros eventos especiales. Libertex desea compartir con todos los clientes la pasión por el fútbol, con varios premios de este deporte y entradas VIP al Tottenham Hotspur y Valencia CF, su socio oficial de fútbol.

Londres es el último puerto de referencia para Libertex, ya que la empresa ha puesto su punto de mira en la capital del Reino Unido, donde espera abrir una nueva sede próximamente. Para estar al tanto de sus novedades visitar www.libertex.com

