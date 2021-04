Top5Credits, todas las herramientas al alcance para conseguir el préstamo adecuado

Muchos usuarios toman la decisión en algún momento de su vida de obtener un crédito, debido a los múltiples beneficios que esto puede aportar. Sin embargo, escoger la opción adecuada entre la gran cantidad de alternativas que existen, se puede convertir en una tarea algo complicada de llevar a cabo. En España aparecen nuevos bancos de forma constante, además de brokers o prestamistas que hacen que la competencia sea terrorífica Por este mismo motivo, conviene contar con una plataforma como Top5Credits, que se encarga de facilitar el trabajo a sus usuarios a la hora de comparar los diferentes préstamos que existen. Contando con toda la información necesaria, en esta página web se encargarán de escoger la opción más adecuada dependiendo de las circunstancias y características de cada persona.

Desde Cofidis, hasta ING Direct o Creditea, en Top5Credits se comprometerán a ofrecer las cinco alternativas que más pueden beneficiar a sus usuarios, teniendo siempre en cuenta tanto sus puntos fuertes como los débiles, de forma que ellos se encarguen de elegir el idóneo. Además, también podrán conocer el tipo de interés, importes, cuotas mensuales y comisión de apertura de todas las compañías que ofrezcan, de manera que se pueda tomar una decisión acertada cuanto antes.

En Top5Credits tienen una filosofía que se basa tanto en la tecnología como en equipo humano. Gracias a unos algortimos de calidad como son los de Machine Learning, el sistema de esta plataforma se encarga de comparar entre más de cuarenta productos una vez los usuarios introduzcan sus datos. De esta manera, se consiguen analizar todas las opciones hasta hallar la que más se adapte a cada perfil.

No solo eso, sino que cada producto de la base de datos de Top5Credits será analizado de forma exhaustiva por el equipo de profesionales con los que cuenta esta plataforma, de manera que se pueda asegurar que cada compañía realmente proporciona todos los servicios que ofrece a sus clientes. También habrá posibilidad de consultar las diferentes opiniones de otros usuarios para poder quedarse más tranquilos con sus decisiones finales, además de poder conocer de primera mano las ventajas y desventajas de cada producto. Los analistas de esta plataforma se encargarán de simular el préstamo desde la solicitud hasta que se reciba la oferta, de forma que se puedan seguir los pasos adecuados para pedir un crédito y comprobar ofertas que sean reales y no meramente publicitadas por cada entidad.

En Top5Credits tiene la intención de convertirse en una guía para la oferta de préstamos personales y micropréstamos dentro de España, de forma que sus usuarios puedan escoger lo que más les convenga. Por este motivo, se ofrecen dos formas distintas para poder encontrar el préstamos más adecuado. Solo habrá que rellenar el formulario para que puedan ofrecer las mejores alternativas y tener acceso a todas las opiniones que redacten los analistas, de forma que puedan tomar la mejor decisión. Además de esto, existe un comparador de préstamos donde se podrán visualizar todas las alternativas de forma personal, además de cada uno de los créditos online que se ofertan. Este servicio es completamente gratuito, y no solamente se garantizan los préstamos, sino que también se podrán realizar todos los trámites necesarios sin ningún tipo de compromiso, hasta encontrar la más adecuada.

Dependiendo de las necesidades que tenga cada persona, será más adecuado escoger un tipo de préstamo que se adapte a ellas. Por ello, en caso de que los usuarios necesiten reunificar su deuda, deberán seleccionar un tipo de producto que se ajuste a sus características. Cada entidad cuenta con una variedad de opciones donde se podrá acceder a las distintas ofertas de financiación. No obstante, algo que se debe tener en cuenta es el calcular los intereses antes a través de la TAE que del TIN, pues normalmente cuanto antes se devuelvan estos, menos intereses se irán directos a la entidad. En caso de necesitar dinero rápido sin que la cantidad sea excesivamente elevada, se debe acudir a los microcréditos. Cuando se necesite un importe grande, se debe valorar pedir un crédito personal a los bancos tradicionales. Es importante recordar que hay una parte fundamental que depende del destino del crédito. Esto significa que pedir un préstamo personal para, por ejemplo, un coche, no será lo mismo que para una escapada de fin de semana. Es, por tanto, fundamental el comprobar cada producto dependiendo de la naturaleza del mismo. No obstante, la primera opción nunca debe ser escogida, ya que antes es mejor comparar cada precio, el TAE y el TIN de dichos productos, y ya posteriormente pedir una oferta y disfrutar de sus beneficios.

A la hora de realizar este tipo de trámites, es lógico que surjan una serie de dudas que los usuarios quieren solventar. A través del formulario que aporta Top5Credits, se podrán pedir hasta 30.000 euros, e incluso ofertas aún mayores. Este comparador será el que se encargue de actuar como un intermediario, por lo que a pesar de no ser ellos los que ofrezcan los préstamos, sí que procurarán que se encuentren los más adecuados. Todo ello, sin cobrar además ningún tipo de comisión. Mientras que el resto de comparadores lo único que pueden ofrecer es mera información promocional, en Top5Credits se encargan de probar todos los préstamos antes de comenzar a utilizarlos, además de que analizan el proceso y lo dejan a disposición de sus usuarios. De esta manera, estos pueden hacerse una idea mucho mejor definida de lo que quieren y de lo que realmente es mejor para ellos.