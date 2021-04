Retribuir, cambiar vidas: inCruises se asocia con Mercy Ships para transformar vidas en África Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 15:03 h (CET) inCruises International LLC, el club de membresías de cruceros más grande del mundo, ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña para involucrar a su red de miembros, seguidores y empleados con el objetivo de recaudar una cifra total de 100,000.00 dólares para ayudar a Mercy Ships a realizar procedimientos quirúrgicos que salven vidas en África A través de sus hospitales flotantes, Mercy Ships ha estado brindando procedimientos quirúrgicos a los más necesitados por más de 40 años sin costo alguno para las familias y los pacientes involucrados.

“Nos emociona anunciar nuestra sociedad con Mercy Ships. Somos una 'combinación hecha en el cielo'. Creo que los valores fundamentales de nuestra compañía están alineados con Mercy Ships en cumplir su misión de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Para inCruises es importante crear un ambiente de trabajo que aliente a nuestros equipo global de socios y empleados a retribuir de manera activa. Estamos felices de lanzar nuestra campaña de recaudación de fondos esta temporada e inspirar a nuestra red a que tenga un impacto en los servicios médicos a nivel global por medio de Mercy Ships”, expresa Michael Hutchison, CEO de inCruises International LLC.

Mercy Ships opera actualmente el Africa Mercy, un barco de 16,572 GT que anteriormente era un transbordador ferroviario danés, y pronto añadirá una nueva embarcación construida a tal efecto, el Global Mercy. Una vez finalizado, el Global Mercy ™ de 37,000 GT será el barco hospital no gubernamental más grande del mundo. Esta organización sin fines de lucro trabaja en naciones del África subsahariana para fortalecer sus sistemas de atención médica al proporcionar una variedad de oportunidades de capacitación a profesionales de la salud, a la vez que cubren las necesidades quirúrgicas del país anfitrión. Las cirugías son una parte fundamental de los sistemas de atención médica.

“Este anuncio es nuestro primer paso para construir una sociedad a largo plazo con Mercy Ships con el deseo de involucrar a nuestra compañía en brindar un futuro más brillante para tantas personas que necesitan servicios médicos que cambien vidas”, afirma Frank Codina, Presidente y Director General de Operaciones de inCruises International , LLC.

“Mercy Ships busca transformar a las personas y ayudar a las naciones a través de la incansable labor de miles de voluntarios, socios y seguidores. No sería posible hacer esto sin el increíble compromiso de nuestros generosos Socios Corporativos y donadores. Nos entusiasma dar la bienvenida a inCruises a nuestra familia de Socios Corporativos y esperamos ver las inspiradoras historias que surgirán con esta campaña”, añadió Tom Stogner, CEO de Mercy Ships.

Para conocer más sobre cómo unirse a esta campaña para apoyar la misión de Mercy Ships, por favor visitar: https://www.incruises.com/causes

Sobre inCruises International

Desde el lanzamiento de su emblemática membresía en 2015, inCruises International ha crecido para convertirse en el principal club de membresías para cruceros, con Miembros y Socios en más de 178 países en todo el mundo. inCruises está marcando una significativa diferencia en las vidas de sus Miembros y está comprometida a brindar de manera ética una oportunidad de negocio a su creciente equipo de Socios. La compañía también está comprometida a una ciudadanía corporativa global positiva al apoyar a Mercy Ships y a la fundación Make-A-Wish. Para compartir la experiencia, por favor, conocer sobre la oportunidad de Negocio y Membresía en https://www.incruises.com.

Sobre Mercy Ships

Mercy Ships utiliza barcos hospital para brindar servicios médicos gratuitos de clase mundial, formación de capacidades y desarrollo sustentable a aquellos con acceso limitado en el mundo en vías de desarrollo. Fundada en 1978 por Don y Deyon Stephens, Mercy Ships ha trabajado en más de 55 países en vías de desarrollo, brindando servicios con un valor de más de 1,700 millones de dólares y beneficiando directamente a más de 2.8 millones de personas. Nuestros barcos son tripulados por voluntarios de más de 60 naciones, con un promedio de más de 1,200 voluntarios cada año. Los profesionistas incluyen cirujanos, dentistas, enfermeras, capacitadores de atención médica, maestros, cocineros, marineros, ingenieros y agrónomos que donan su tiempo y sus habilidades. Con 16 oficinas nacionales y una Oficina de África, Mercy Ships busca transformar a las personas y servir a las naciones. Para mayor información, haga clic en www.mercyships.org/incruises/

Para mayor información, favor de comunicarse con:

Jonathan Iñesta

inesta@incruises.com

+1 939 228 01 68

Cecilia Villa

Senior Director Development, Mercy Ships

Email: cecilia.villa@mercyships.org

Oficina:

+1 901 692 6707

www.mercyships.org

Relaciones Internacionales:

Diane Rickard

International Media Relations Manager

Global Brand Development, Mercy Ships

diane.rickard@mercyships.org

www.mercyships.org/press

