'Reescribe el futuro y se dueño de tu vida' con la metodología única de Melania Garbú

jueves, 8 de abril de 2021, 14:11 h (CET) El éxito profesional muchas veces oculta una insatisfacción en la vida personal. Muchos empresarios de éxito, CEOs, directivos y directivas, no saben gestionar su propio éxito o viven tan absorbidos por su día a día laboral que se sienten muy vacíos cuando llegan a casa Aunque tengan una buena familia y un estilo de vida acomodaticio, cuando salen de su burbuja empresarial se sienten perdidos emocionalmente y les es muy complicado encontrar el equilibrio emocional en sus vidas. Y eso pasa porque arrastran una historia personal que condiciona su presente y futuro, y no saben cómo romper con ese bucle. Cómo reescribir el futuro y ser dueños de sus vidas.

Hay que aprender a vivir la vida de otra manera, que el triunfo empresarial implique también la realización personal y que esta lleve a la felicidad. Hay que aprender, con coraje, a ser un líder en todas las facetas de la vida. Por eso Melania Garbú, mentora en gestión emocional y liderazgo, fundadora de la Consultoría “Liderazgo Emocional”, ha desarrollado una metodología única y exclusiva con resultados comprobados desde el minuto uno. Según Melania, "nunca antes ha sido tan fácil darle un giro a nuestra vida, a nuestras relaciones, o a nuestro trabajo, para que sean como siempre las habíamos soñado. Nunca antes se había presentado ante nosotros la oportunidad de reescribir el futuro y conseguir todo lo que merecemos: felicidad, bienestar, abundancia, éxito". Acceder a la Masterclass gratuita, Tres Poderes para reescribir el futuro y ser dueño de tu vida y emprender ya un viaje de autoconocimiento cuyo destino es la libertad. "La libertad de ser quien eres y tener la vida que quieres".

Cambiar de rumbo

“Gracias a mi propia experiencia y la investigación sobre la conducta del ser humano y después de haber ayudado a cientos de líderes a encontrar su equilibrio emocional con éxito, he desarrollado una metodología única y exclusiva para reescribir el futuro y ser dueño de tu vida en tan solo 3 meses”. Son palabras de la propia Melania Garbú, quien vivió en sus propias carnes una situación de desamparo y de vacío, contrastando con su éxito profesional de entonces. Pero, “decidí cambiar de rumbo, asumir la responsabilidad de mi vida y emprender un nuevo camino. Creía firmemente que me merecía tener una vida plena y feliz. Aporté por ello y lo conseguí”.

Melania fue aplicando sus métodos como mentora en gestión emocional en un sector profesional muy concreto: los líderes, los directivos, los cargos de más responsabilidad y con más tensiones, pero también con más proyección social y nivel adquisitivo. Con el tiempo creó su propia metodología que ayuda a los líderes a encontrar estabilidad emocional y profesional y sentirse libres, satisfechos y felices.

El Coraje como metodología

La Metodología Coraje en Acción™ se basa en la idea de que la única persona que puede influir en la felicidad y bienestar de cada uno es uno mismo y que hay otra manera de vivir la vida. Esa en la que se decide asumir la responsabilidad de las vivencias, gestionar de manera saludable las propias emociones y abordar los desafíos internos desde una perspectiva diferente.

En la Masterclass gratuita, Tres Poderes para reescribir el futuro y ser dueño de tu vida, de tan solo 10 minutos, se dan las claves de esta metodología y desde este 8 de abril cualquiera puede acceder a ella en https://www.melaniagarbu.com/masterclass-gratuita/

Los beneficios son:

Descubrir una nueva perspectiva para alcanzar el equilibrio emocional. Aprender a convertir todo aquello que limita en el mejor aliado. Conocer el secreto para crear un nuevo futuro lleno de posibilidades y ser siempre la mejor versión. Melania Garbú es empresaria, escritora y conferenciante. Pero sobre todo es una mujer valiente que ayuda a los líderes a convertir los límites que les frenan en su mejor aliado y a gestionar mejor sus emociones para poder desarrollar una vida personal más plena. De hecho, cualquier gestión emocional que haga una persona con un cargo de responsabilidad, un líder, que le ayude a encontrar los mecanismos para sentirse más feliz en su esfera más privada reportará también en positivo en el ámbito profesional.

Hay que tener coraje y Melania Garbú ayuda a sacarlo a todo aquel que lo tiene en letargo.

