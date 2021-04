Mentoría digital para emprendedores con Karina Castro Emprendedores de Hoy

El servicio de mentoría de negocios para emprendedores es esencial para impulsar los proyectos o ideas de negocio para convertirse en una realidad rentable. A través de diversos métodos, estrategias y experiencia, es posible conseguir los objetivos de crecimiento personal y profesional de los clientes, como se ha visto en El sitio Web sugerido.

Se trata de un proceso que utiliza metodologías y estrategias probadas e implementadas desde hace años en los negocios offline y ahora desde que comenzó el auge de Internet y las redes sociales adaptadas al online. Se ha extendido en todo el mundo puesto que el ir de la mano de un mentor para crear un negocio facilita gran parte del proceso.

¿Cómo funciona una mentoría para emprender un negocio en digital?

Uno de los objetivos del servicio es identificar las áreas más fuertes del emprendedor y de su idea de negocio para potenciarlas. Además un mentor basándose en el empoderamiento potencia las posibilidades y talento de cada persona.

En un proceso de mentoría de negocios el emprendedor empieza definiendo y validando su idea de negocio a través de estrategias de coaching para la parte más humana (miedos y creencias que limitan) y de marketing para la parte más pragmática y orientada a objetivos medibles y alcanzables.

La especialista Karina Castro Ceferino define este proceso en 4 fases:

1.- Exploración e identificación: en esta fase se hace un estudio de lo que trae el emprendedor, su idea, sus recursos y objetivos.

2.- Planificación: en este punto es clave la definición de un plan de acción basado en los recursos y objetivos.

3.- Ejecución: En esta fase se realizan las acciones necesarias para la puesta en marcha del negocio y estrategias definidas en las fases anteriores.

4.- Ajuste: En marketing digital todo lo que se puede medir se puede mejorar y por ello es crucial la lectura de estadísticas para la mejora y ajuste de la estrategia.

¿Qué áreas abarca una mentoría para emprender o potenciar un negocio digital? A través de sesiones personalizadas de una media de 60 y 90 minutos se van definiendo objetivos y acciones. En función de las necesidades u objetivos del emprendedor Karina Castro Ceferino le facilita la formación necesaria para que él implemente las estrategias o le sugiere profesionales o ella misma lo pone en marcha.

Formaciones facilitadas para el mejor desarrollo de la mentoría de negocio La formación digital es imprescindible en la era tecnológica, más ahora después de darnos cuenta de lo imprescindible que es tener una presencia digital. Después de la etapa vivida en 2020 cobra especial importancia en el caso de las empresas y de los emprendedores el digitalizar sus negocios, puesto que es darle a sus cliente un sitio en línea donde encontrarlos.

Una marca personal o presencia digital profesional en Internet puede aportar confianza y solidez a un negocio por ello se facilita formación en:

Community Manager o gestión de redes sociales El community manager es una persona que gestiona cada pequeño detalle alrededor de una comunidad virtual. Por lo general, este tipo de mentoría digital para emprendedores está destinada a proporcionar conocimientos sobre crecimiento, gestión y administración de redes sociales orientadas a los diferentes objetivos formulados.

En lo referente al marketing digital, la gestión de redes sociales es clave para el desarrollo del negocio en internet por ello el cliente tiene a mano la formación necesaria para poder tomar decisiones relacionadas con su negocio y redes sociales.

Esta formación facilitada en formato online proporciona las pautas indispensables para que la persona conozca el potencial de las redes sociales y el alcance de cada una de ellas. De este modo, tendrá el conocimiento para identificar patrones, tendencias y el tipo de contenido que el público consume. Como resultado, se podrán crear estrategias para alcanzar las metas propuestas.

Desarrollo empresarial y Mindset A través de la mentoría y la formación, el individuo conocerá herramientas de crecimiento, aprovechamiento y productividad orientadas a facilitar la gestión del negocio. El usuario será capaz de ver la oportunidad y áreas de mejora para beneficiar a su empresa. Por otra parte, durante el proceso se aportará información para potenciar la mentalidad empresarial puesto que es clave trabajar en ella para alcanzar el éxito en el negocio.

Decía Henry Ford que «Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón» de ahí que trabajar en las creencias es una parada obligada en la mentoría, creamos lo que creemos.

Diseño y gestión web para la captación de clientes Es fundamental entender la manera en que se desenvuelven los clientes en las redes sociales a la hora de consumir un producto. Por esta razón, la captación de los mismos es clave para alcanzar el éxito. Con la adquisición de estas habilidades se podrá atraer todo tipo de clientes. En definitiva, se aprenderá a crear campañas, anuncios y cadenas de mensajería que llamen la atención.

La experiencia de Karina Castro en la mentoría digital La especialista en mentoría de negocios para emprendedores, Karina Castro, cree que ver al negocio/trabajo como algo que nos aporta satisfacción es muy importante puesto que gran parte de nuestra vida la hacemos mientras desempeñamos labores para ganarnos la vida, de ahí que ella en los procesos hace especial hincapié en que el emprendedor desarrolle el negocio alineado con sus valores y objetivos de vida. Busca acompañar en la creación de negocios con corazón/alma.

Ella empezó desde muy joven con un emprendimiento que creció y floreció a la vez que quebró, todo esto desde los 14 a los 24 años que fue cuando decidió emigrar a España desde su país natal Ecuador. Mientras desarrollaba su negocio estudió Administración y gestión de empresas que resultó algo paradójico, sin embargo con el paso de los años toda esta experiencia ha sumado de manera valiosa en los acompañamientos que realizado con emprendedores y negocios a través de formación y mentorías.

Tras superar una quiebra, trabajar por cuenta ajena en sectores que no la llenaban decidió reinventar su vida hacia un trabajo que no se sienta como un peso o un castigo, sino como algo que te aporta ilusión y que además te permite compaginar la vida familiar y profesional. Ella ha desarrollado su propio método para potenciar a las personas con actitud emprendedora que buscan reinventar su vida a través de sus negocios en internet.

Desde 2011 ayuda a impulsar proyectos en el mundo digital.

