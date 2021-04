Expedia TAAP y Marriott International realizan su primera formación online conjunta en España Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 09:35 h (CET) Expedia TAAP, la herramienta de reservas para agencias de viajes de Expedia Partner Solutions, y Marriott International realizaron el pasado jueves 25 de marzo su primera formación conjunta para agentes de viajes españoles tras el acuerdo de distribución exclusivo suscrito entre ambas compañías en septiembre de 2019 Mediante este acuerdo Expedia Partner Solutions se convertía en el único distribuidor global de las tarifas mayoristas (B2B) de Marriott International, las cuales permiten que las propiedades de Marriott puedan ocupar un mejor posicionamiento así como ofrecer mayores niveles de compensación en Expedia TAAP. Como resultado, los agentes de viajes pueden ganar hasta el doble de compensación en cada reserva, impulsando así la recuperación y el crecimiento del sector.

En representación de Marriott International, en esta formación participaron Gemma Parkyn, Director Wholesale – EMEA; Daniel Flores, Account Director - Global Sales, Spain & Portugal y Manuel Armijo, Account Manager - Global Sales, Spain & Portugal. Marriott International ofreció una actualización sobre su amplio portfolio con más de 7.400 propiedades disponibles en más de 134 países y territorios. Propiedades que están organizadas a lo largo de 30 marcas orientadas a distintos nichos de mercado (Luxury, Premium, Select y Longer Stay). Para esta formación Marriott International puso el foco en 3 destinos clave : Madrid, con 28 propiedades y 5 marcas; Dubái, con 42 propiedades operativas, y Londres, con 32 hoteles clasificados en 15 marcas distintas. Seguidamente, Marriott International formó a los agentes sobre su extenso compromiso de limpieza, estructurado en 3 puntos (Global Cleaninless Council, protocolos y productos de limpieza concretos y formación específica a su personal). Así mismo, la compañía también informó sobre sus promociones actuales disponibles a través de Expedia TAAP : “Welcome Back Promotion”, disponible hasta el 30/04 y ofreciendo entre un 15% y un 20% de descuento sobre la tarifa BAR en más de 400 propiedades; Y, por otro lado, la promoción “Deepening the Travel Experience Package Promotion”, con un descuento mínimo del 35% en las tarifas de paquete de más de 600 propiedades. Descuentos disponibles hasta el 30/04 y válidos para viajes hasta el 31/06.

Por último, desde Expedia TAAP, David Bretos (Sales Director de Discover the World Spain, representante para Expedia TAAP España) informó sobre los beneficios del acuerdo entre Expedia Partner Solutions y Marriott International y sobre cómo poder localizar estas tarifas dentro del inventario de Expedia Partner Solutions.

Ambas compañías confían en poder seguir ofreciendo formaciones conjuntas a las agencias de viajes españolas en los próximos meses.

Acerca de Expedia TAAP

El programa de afiliación para agencias de viajes de Expedia (Expedia TAAP) ofrece a los agentes diversos productos de viaje de calidad, tarifas competitivas y una amplia disponibilidad. Esta plataforma es fácil de integrar y está optimizada para ofrecer un proceso de reserva intuitivo y de primera categoría. Expedia TAAP aporta tecnología puntera, un servicio personalizado y acceso a un inventario único de viajes y a herramientas de organización para que las agencias puedan desarrollar su negocio.

Acerca de Expedia Partner Solutions

Expedia® Partner Solutions (EPS) es una marca global B2B de Expedia Group. EPS impulsa el negocio de las principales aerolíneas, marcas y agencias de viajes, así como de otros miles de colaboradores a través de una API versátil, soluciones de plantilla online y potentes herramientas para agentes.

Expedia, Inc. Todos los derechos reservados. Expedia es una marca registrada de Expedia, Inc. en Estados Unidos u otros países. Las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

