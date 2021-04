Mascarilla de tela homologada: Smart Mask Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La Mascarilla de tela homologada distribuida por Mascarilla Smart Mask es líder en el mercado debido a la confianza y protección perfecta que ofrece para evitar el contagio del COVID-19, además cuenta con todos los requisitos y normativas para su comercialización y con características exclusivas de su tecnología patentada Copptech, como se ha visto en noticias de actualidad.

Es necesario tener en cuenta qué actualmente una mascarilla de tela ha de cumplir una normativa y tener los ensayos y certificados pertinentes que garanticen al consumidor el producto que están adquiriendo.

¿Cómo se puede distinguir una mascarilla de tela homologada? Hasta ahora, muchas de las mascarillas disponibles en el mercado que se podían encontrar incluso en lugares tales como farmacias, mercados o tiendas de productos sanitarios y de salud, no contaban con todos requisitos exigibles.

En el caso de las mascarillas de tela, entre otros requerimientos, has estar fabricadas bajo la norma “UNE 0065:2020” y recientemente es imprescindible que el cumplimiento de esta normativa esté certificado por un laboratorio homologado.

Esta norma garantizará que producto cuenta con los parámetros de respiración y filtración necesarias. Por lo tanto, se trata de una mascarilla de tela lavable y reutilizable homologada.

Ahora bien, es muy importante evitar comprar aquellas mascarillas que no indiquen claramente que cumplen la norma y que cuentan con los certificados que lo atestigüen.

Finalmente, cada mascarilla de tela cuenta con un número de lavados máximo antes de empezar a perder prestaciones. La mayoría son en torno a 10-20 lavados antes de desecharlas, es el fabricante el que debe de indicar el número exacto en el etiquetado del producto y el usuario el que ha de procurar no superar este número y cambiarlas cada cierto tiempo. Es una manera de garantizar la protección.

Lo que debe contener la etiqueta de las mascarillas de tela Para asegurarse de que cuente con los permisos y además, sea realmente una mascarilla protectora. Es necesario que en la etiqueta se encuentre los datos del fabricante.

Cada mascarilla debe tener una talla y un rango de edad recomendado. Las instrucciones de mantenimiento, donde se especifique la manera de lavarlas correctamente y el número de lavadas que es capaz de soportar.

El gráfico o las instrucciones detalladas de la forma en que se coloca. Finalmente, la descripción de la tela, el diseño y marcado con el que fue elaborada y la advertencia de que realmente no se trata de un producto sanitario de acuerdo a la Directiva 93/42.

Comprar mascarillas de tela homologadas: Smart Mask La empresa española Mascarilla Smart Mask comercializa la mascarilla Smart Mask y asegura que todos productos ofrecidos, cuentan con las homologaciones y certificados correctos.

Por lo que ninguna de sus mascarillas representa un riesgo, al contrario se tratan de la mejor opción para llevar una mascarilla que proteja y además de manera cómoda y con un diseño cuidado.

Brindan una gran variedad de modelos y colores, asimismo diferentes tallas para la máxima adaptabilidad.

Ninguna de las mascarillas de tela homologada Smart Mask necesitan filtros intercambiablesya que su tejido Copptech de tres capas con hilo de cobre y zinc realiza el filtrado así como la eliminación de bacterias, virus y ácaros.

Sus diseños son apreciados por su comodidad así como la gran facilidad para respirar sin problemas.

Antes de cualquier compra, el personal a cargo de las ventas se encarga de resolver cada una de las dudas del cliente, además de brindar la mejor solución para cada uno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Entradas FC Barcelona en Football Host Exclusive Private Spa: Spa privado romántico en Palma de Mallorca Trypix: la nueva bebida de éxito Mentoría digital para emprendedores con Karina Castro Mascarilla de tela homologada: Smart Mask