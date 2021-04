Coolifting Alicante: La novedosa técnica de rejuvenecimiento facial de la Clínica Estética Alicante Emprendedores de Hoy

En los últimos años se ha producido un auge de innovaciones relacionadas con el cuidado de la apariencia física. Además, cada vez son más las personas que deciden hacerse un tratamiento estético para mejorar algunos aspectos personales. En este sentido, el coolifting Alicante es uno de los tratamientos de rejuvenecimiento facial más revolucionarios del momento, como se ha visto en noticias de última hora.

A medida que avanza el tiempo, los tratamientos estéticos y el número de clínicas de medicina estética van en considerable aumento. Es un síntoma que evidencia el creciente interés de las personas que desean lucir una apariencia renovada y joven, sin tener que recurrir a cirugías mayores o más invasivas.

¿En qué consiste el coolifting Alicante? El coolifting, o también conocido como terapia de CO2, se ha dado a conocer como la última novedad en tecnología para los tratamientos estéticos. Aunque su aparición es reciente, ha ganado una gran popularidad en el mundo de la medicina estética. Es un procedimiento que ayuda a tensar la piel sin tener que recurrir a cirugías mayores.

Así como existen procedimientos invasivos que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas, otros se caracterizan por no implicar mayores riesgos, ni la necesidad de pasar una recuperación dolorosa.

Uno de los aspectos más destacados del coolifting en Alicante es que puede hacerse en una sola sesión y después hacer algún retoque con el tiempo. Resulta conveniente recordar que, al tratarse de un procedimiento estético que requiere de conocimiento y preparación, debe ser aplicado única y exclusivamente por profesionales en el área.

El coolifting se realiza mediante un dispositivo en forma de pistola que se encuentra cargado de CO2 y de activos a una temperatura muy baja y a una presión muy alta. Se encuentra mediada por elementos electrónicos de primera calidad. El coolifiting en Alicante también se caracteriza por contener activos, como el ácido hialurónico, conocido por su eficacia en la medicina estética.

¿Cuáles son los beneficios del coolifting en Alicante? El gran reconocimiento que ha tenido en los últimos tiempos viene dado precisamente por los beneficios que implica para el cuidado de la apariencia física. Del mismo modo, resulta conveniente tener presente que al tratarse de un procedimiento no invasivo e indoloro, cualquier persona puede someterse a estas sesiones.

Efectos inmediatos A diferencia de otros tratamientos estéticos, el coolifting ofrece efectos inmediatos. No obstante, pueden llegar a ser temporales. En este sentido, muchas personas se someten a más de tres sesiones cada cierto tiempo para obtener unos resultados permanentes o de mayor duración.

Cuando se trata de procedimientos poco invasivos, estos no producen cicatrices o hematomas. De hecho, la aplicación de coolifting no deja hinchazón prolongada en el rostro y la sesión de aplicación tiene una duración de cinco minutos.

Apariencia rejuvenecedora Al igual que el botox y otras terapias relacionadas con la medicina estética, este procedimiento proporciona al rostro una apariencia joven y tersa. Con una sesión, las arrugas pueden irse disipando, llegando incluso a desaparecer tras varias sesiones.

Es importante recordar que, al contener activos como el ácido hialurónico, se busca y se garantiza la elasticidad de la piel, de manera que esta pueda lucir hidratada y joven sin importar cuanto tiempo pase.

Poco invasiva e indolora Uno de los aspectos que buscan las personas cuando se someten a procedimientos estéticos es que no sean dolorosos o impliquen un riesgo para la salud. Por este motivo, es recomendable acudir a clínicas de medicina estética experimentadas, como es el caso de la Clínica Estética Alicante, reconocida por ofrecer resultados satisfactorios, sin dolor ni riesgos.

