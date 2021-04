El primer congreso internacional Criar y Educar en Positivo reúne a 26 expertos de forma online y gratuita Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 08:03 h (CET) Del 12 al 16 de abril, este encuentro online ofrecerá de forma gratuita y abierta 25 ponencias de expertos nacionales e internacionales en crianza y educación positiva La escuela para familias BabyTribu organiza del 12 al 16 de abril el primer Congreso Internacional «Criar y Educar en Positivo», que contará con 25 referentes en educación y crianza positiva de seis países (España, Colombia, Venezuela, Perú, México y Chile).

Este congreso online, gratuito y abierto está dirigido a familias, acompañantes, educadores, estudiantes, investigadores y público interesado. Las ponencias tratarán sobre distintas áreas de la crianza, la maternidad, la educación y la familia, compartiendo el enfoque en la disciplina positiva, la comunicación no violenta, la psicología adleriana y la educación activa.

El acceso abierto permitirá ver cinco ponencias al día durante 24 horas. También se puede contratar un Paquete Premium para tener acceso inmediato e ilimitado al contenido, además de material adicional. Tanto la inscripción gratuita como el Paquete Premium se pueden obtener a través de la página web del congreso: https://escuelababytribu.com/congreso/

El congreso cuenta con la participación de reconocidos expertos en crianza y educación como son Raúl Bermejo (Thinks for Kids), Marta Prada (Pequefelicidad) y Tamara Chubarovsky, entre otros.

El equipo de expertos cuenta con investigadores, educadores, psicólogos, coach de familia, guías Montessori, profesionales sanitarios, orientadores y divulgadores de sostenibilidad que aportarán diferentes experiencias, temáticas y herramientas con una mirada formativa y cercana.

Con este encuentro, la organización quiere proporcionar recursos de valor y acercar a las familias a la mirada del niño y el adolescente desde el respeto y el afecto, destacando que «la verdadera transformación social empieza en casa y en la escuela».

Fundada en 2012 por la educadora, coach de familia y divulgadora Lee Lima, Babytribu ofrece formación y asesoramiento a familias y acompañantes desde la disciplina positiva. Este es el primer congreso que organiza a escala internacional.

Para más información:

Babytribu

info@babytribu.com

http://escuelababytribu.com/congreso

#CongresoCriarEducarPositivo

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.