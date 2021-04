Un Máster BIM cinco estrellas que sigue mejorándose Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 07:03 h (CET) El programa online más exitoso de Espacio BIM potencia el networking, vuelve todavía más atractivo su campus virtual y da acceso ahora también a la certificación internacional buildingSMART La auténtica motivación nunca toca techo. Y a Espacio BIM no le ha hecho acomodarse el que su máster online en BIM management esté considerado por muchos profesionales del sector y medios de comunicación el mejor máster BIM. Tampoco el haber logrado las 5 estrellas en Google LLC. El Máster BIM Manager Internacional siempre encuentra motivos para mejorarse.

Desde marzo de este año, este programa está homologado por la buildingSMART y da acceso a su Certificación Profesional, con reconocimiento internacional. También desde hace un mes, el campus virtual de esta formación online es más usable y atractivo, garantizando una óptima experiencia de aprendizaje. Espacio BIM ha reestructurado, además, el equipo de su máster más demandado incorporando la figura del Customer Care Service; ha actualizado y mejorado su sistema de evaluación e implementado nuevas posibilidades de sinergias potenciando el networking, que ahora más que nunca se orienta a garantizar oportunidades laborales o de negocio.

Y ahí no acaba todo. También recientemente, el Máster BIM Manager Internacional de esta experimentada consultora internacional ha incluido en su programa un Módulo de Realidad Virtual o VR aplicada a la metodología BIM de la mano, en exclusiva, de la prestigiosa multinacional Leica Geosystems; una herramienta que aporta muchas ventajas tanto en fase de redacción como de obra y de operaciones en los proyectos del sector AECO.

Además, el máster BIM online se ha enriquecido con un Bloque de Contenido Extra que cuenta con la participación de compañías clave como Leica Geosystems, CYPE Ingenieros o el ITeC, al que el usuario tiene acceso de manera indefinida y en el que es él mismo quien propone qué quiere ver. También en los últimos seis meses, se ha implementado en esta formación en línea una Estación de Trabajo Profesional, en la nube, con todos los softwares necesarios disponibles a un clic, lo que vuelve mucho más práctico y sencillo el trabajo en proyectos reales que se lleva a cabo en este aprendizaje profesional.

Todo esto en un programa que faculta para una triple titulación y da acceso directo a la Bolsa de trabajo de Espacio BIM nada más concluir el primero de los quince módulos que conforman el máster, una ventaja de gran valor para quien quiera compatibilizar trabajo y formación.

En un formato flexible, bonificable y muy práctico, con acceso desde una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo, las 24 horas de los 7 días de la semana durante 730 días, el aprendizaje en el Máster BIM Manager Internacional es un ‘juego’ divertido, con la técnica de la gamificación como motor, y cuenta en todo momento con el seguimiento y la asesoría de los profesionales de Espacio BIM.

Se puede conocer en detalle esta formación y sus mejoras más recientes a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

