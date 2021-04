Her Roomies, la plataforma de alquiler pensada para ella Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 17:31 h (CET) La plataforma de alquiler pensada para ELLA en al que se pueden encontrar pisos, habitaciones, coliving y residencias de estudiantes Her Roomies es la primera y única plataforma de alquiler de pisos, habitaciones y residencias de estudiantes enfocada en mujeres/inquilinas, que se lanzó en noviembre de 2020 en Barcelona, España, y que ya ha alcanzado más de 40.000 habitaciones y pisos que figuran en su plataforma

Centrada en el ​​viaje y experiencia de ELLA de alquiler de alojamiento de por vida, y construida entorno a un ecosistema y una comunidad en crecimiento centrado en las mujeres, Her Roomies es la primera plataforma en su sector que ofrece opciones de alquiler que van desde residencias para estudiantes, habitaciones en pisos compartidos, pisos privados y co-living.

Entre los distintos servicios diferenciados que ofrece Her Roomies, se encuentra MatcHER centrado en asistir a chicas en la búsqueda de una compañera de piso, HelpHER, el asistente personal a la hora de mudarse, y HERhub, un “hub” digital de ofertas y descuentos para las usuarias de la plataforma. Desde la dirección de la empresa, siguen trabajando día a día para ofrecer nuevas facilidades a la hora de mudarse.

Una de las características en las que se enfoca más Her Roomies es en la seguridad tanto para las inquilinas como para los propietarios.

Chiara Fraser, cofundadora y la fuerza impulsora del proyecto es el espíritu detrás de Her Roomies, anunció que Her Roomies lanzará una ronda de financiación inicial administrada por Beside Capital en el segundo trimestre de 2021 para impulsar el desarrollo de la plataforma, los productos y servicios ofrecidos y potenciar los elementos clave que hacen de este proyecto único.

Un momento emocionante para Her Roomies y sus socios a medida que continúa creciendo a nivel nacional e internacional.

