Lodeal Green prevé un 2021 de récord en las instalaciones de placas solares domésticas

miércoles, 7 de abril de 2021, 17:11 h (CET) La pandemia ha propiciado un importante crecimiento en la actividad de las empresas dedicadas a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, sobre todo en el ámbito doméstico. Los profesionales de Lodeal Green experimentaron un incremento de trabajo en este sector el pasado 2020, comenzando este nuevo año con gran cantidad de proyectos fotovoltaicos cerrados y numerosas peticiones de ofertas Debido a las restricciones de movilidad y normativas sociosanitarias impuestas para frenar la expansión de COVID-19, la población ha pasado un mayor tiempo en sus domicilios. Esto ha propiciado que el sector de las instalaciones fotovoltaicas residenciales haya funcionado a pleno rendimiento durante el pasado 2020.

Este escenario tan complejo ha impulsado la instalación de placas solares en el ámbito residencial. Los propietarios de este tipo de instalaciones pueden disfrutar de sus innumerables beneficios:

Ahorro económico y compromiso con el medio ambiente

Sin duda, una baza importante es el ahorro considerable en las facturas cotidianas del suministro eléctrico viéndose reducidas en una media del 60%.

El cuidado del medio ambiente es otro de los alicientes a tener en cuenta a la hora de decidirnos por las energías renovables. No obstante, este tipo de instalaciones no es exclusiva para viviendas residenciales, sino que también se pueden implantar en cualquier tipo de edificio.

De este modo, las instalaciones fotovoltaicas se presentan como las soluciones más idóneas ante los efectos del cambio climático que están sucediendo y ante los que hay que actuar como sociedad.

El cambio climático es una realidad indiscutible, ante el cual hay que luchar con soluciones efectivas como las instalaciones fotovoltaicas y otros tipos de energías renovables.

Debido a su situación geográfica, España es el país de Europa con mayor número de horas solares al día, teniendo así un rendimiento mayor que cualquier otro país europeo en la producción de energía eléctrica, mediante módulos fotovoltaicos.

Las solicitudes de instalación de placas de solares se dispararon en 2020

El crecimiento interanual de instalaciones de paneles solares en España se sitúa en torno a un 30%, un aumento que, según los cálculos de los expertos de Lodeal Green, será aún mayor al final de 2021.

Lodeal Green ha crecido en los últimos años hasta posicionarse como una de las opciones más económicas, seguras y eficientes del sector para la adecuación de edificaciones y terrenos al paradigma sostenible del futuro.

