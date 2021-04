Wiohair presenta el nuevo champú anticaída FORTE, una versión aún más concentrada y eficaz Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 15:31 h (CET) Wiohair lanza el nuevo Champú Anticaída FORTE, una versión más eficaz gracias a la mejor de su fórmula. Aporta un incremento de factores de crecimiento (ingrediente que regenera los folículos), incorpora células madre de manzana y Capyxil, un complejo bio-activo patentado que demuestra su gran eficacia en frenar la caída capilar. El objetivo que consigue este champú es el de obtener más resultados en aún menos tiempo Muchas son las causas que provocan la caída del cabello y empeoran su vitalidad. Las que normalmente influyen a gran parte de la población son la alopecia, el estrés, los factores hormonales, la genética, la época del año e incluso ahora se está demostrando que una de las consecuencias colaterales de la covid19 es la caída excesiva de cabello.

Wiohair vuelve a sorprender lanzando un producto que ayuda a cubrir esta necesidad: un nuevo champú con la máxima concentración de ingredientes anticaída para volver a tener un cabello sano y vital.

El objetivo del nuevo champú es remediar la caída excesiva del cabello aportándole los nutrientes adecuados necesarios para evitar la caída, estimular su crecimiento y aportarle brillo, fuerza y volumen en poco tiempo.

¿Por qué el Champú Anticaída Forte es la mejor opción para frenar la caída y fortalecer el cabello?

- Porqué tiene la mayor concentración de factores de crecimiento del mercado, lo que lo convierte en el champú más efectivo contra la caída del cabello. Los factores de crecimiento se encargan de activar la vascularización y nutrición del folículo capilar permitiendo una reducción de la caída del cabello muy notable en poco tiempo.

- Nuevo ingrediente: células madre vegetales de manzana Uttwiler Spätlauber. Estas son las encargadas de regenerar y estimular el crecimiento de nuevo cabello, protegiéndolo y retrasando su envejecimiento.

- Además, otra gran novedad, ahora aporta Capyxil, un complejo bio-activo patentado que los estudios demuestran su eficacia en prevenir la caída ya que mejora y fortalece el anclaje del cabello.

Un champú anticaída que mejora en muchos sentidos:

- Más potente a un mejor precio: cinco veces más concentrado, el nuevo champú incluye la cantidad necesaria de 100ml para que dure un mes exacto. Ahora a un precio más asequible. Una mejora que los clientes de Wiohair valoran con alegría.

- Se tarda menos tiempo en notar resultados: gracias a su nueva fórmula con cinco veces más factores de crecimiento y con la incorporación de células madre y capyxil, los resultados se hacen visibles en un plazo de tiempo más breve sobre todo si lo combinan con las Ampollitas STOP CAÍDA 14 días.

- Cuida la piel y el cabello: el champú no contiene sulfatos, ni siliconas, ni parabenos. También, al ser lo que hace que su tratamiento no tenga efectos secundarios ni efecto rebote.

- Envase 100% reciclable: Wiohair se ha comprometido con el medio ambiente creando un envase 100% reciclable a base de plantas. Cada envase reduce contaminación.

- Portátil: debido a su tamaño es fácil de llevar en el bolso o en la maleta y poder seguir con el tratamiento a todas partes.

Ahora se puede disfrutar de la promoción del NUEVO Champú Anticaída en su página web www.wiohair.com

Wiohair además, se caracteriza por su excelente atención al cliente, ya que reciben una llamada de bienvenida y un seguimiento gratuito del tratamiento para obtener un cabello de 10.

