LACROIX presenta su nueva identidad de marca, reflejo de las ambiciones del Grupo

miércoles, 7 de abril de 2021, 13:31 h (CET) LACROIX revela su nueva identidad de marca, basada en una estrategia de transformación iniciada en 2015 y que abre una nueva etapa en la historia del Grupo. Construida en torno a los fundamentos de la empresa, esta nueva marca única pone de manifiesto dos importantes factores de crecimiento estratégicos para el futuro: las sinergias entre las actividades del Grupo y el refuerzo de su visibilidad a escala internacional LACROIX adopta un nuevo look

La evolución del logotipo de la empresa, la nueva tipografía y el azul marino oscuro, junto con el emblema atemporal del nautilo ligeramente actualizado para la ocasión, expresan la coherencia y la constancia de una empresa que ha sabido evolucionar a lo largo de los años gracias a un sólido ADN familiar y a una capacidad de innovación permanente.

El nautilo, símbolo de perfección, naturaleza y armonía, evoca la energía, la prosperidad y la suerte. El efecto de espiral simboliza la mejora continua, una garantía de crecimiento exponencial. "LACROIX siempre ha sido sinónimo de una audacia y una innovación alimentadas por su apertura al mundo y por su compromiso con los grandes retos de la sociedad", explica Landry Chiron, vicepresidente ejecutivo de comunicación de LACROIX.

Y añade: "Nuestro logo no había cambiado en más de 15 años. Ahora bien, durante este período, nos hemos transformado, hemos desarrollado nuevos conocimientos y nos hemos consolidado en torno a tres actividades principales que dan lugar actualmente a sinergias estructurales para el Grupo y para el futuro. Por eso hemos decidido converger por primera vez en nuestra historia hacia una marca única, LACROIX, que reforzará nuestra visibilidad internacional y reagrupará marcas de servicios y productos potentes en nuestros sectores".

Esta nueva identidad visual del Grupo complementa la firma 'Connected Technologies for a Smarter World'.

La encarnación de un posicionamiento estratégico orientado hacia el futuro

Al reforzar su presencia en el mercado del IoT industrial en 2020, LACROIX entra en una nueva fase de desarrollo y crecimiento. Esta estrategia, en la que la innovación y la internacionalización son las vías fundamentales de crecimiento, pretende aportar nuevas soluciones a los retos de transición energética y medioambiental, de movilidad, de seguridad y de la industria del futuro. LACROIX sigue creando valor para todas las partes implicadas.

"Esta nueva identidad visual del Grupo se basa en nuestras convicciones, en las de todas las mujeres y los hombres que hacen LACROIX, que invierten y siguen imaginando, ofreciendo y asegurando un servicio para nuestros clientes, para los usuarios que somos todos. Juntos encontraremos soluciones para vivir mejor gracias al desarrollo, la creatividad y el progreso. Más que una firma, 'Connected Technologies for a Smarter World' es un impulso para ir más lejos", concluye Vincent Bedouin, presidente y director general de LACROIX.

Acerca de LACROIX

Convencida de que la tecnología contribuye a que al día a día sea más sencillo, sostenible y seguro, LACROIX guía a sus clientes en la construcción y la gestión de ecosistemas de vida inteligentes, gracias a tecnologías y equipos conectados.

LACROIX, una empresa de tamaño medio familiar y cotizada, combina la agilidad indispensable para innovar en un universo tecnológico en constante evolución; la capacidad para industrializar equipos resistentes y seguros; el saber hacer puntero en soluciones IoT industriales y en equipos electrónicos para aplicaciones clave; y la visión a largo plazo para invertir y construir el futuro.

LACROIX diseña y fabrica equipos electrónicos para los productos de sus clientes, así como soluciones IoT (hardware, software y cloud) e IA, en particular en el sector de la automoción, la domótica, la aeronáutica, la industria y la sanidad. El Grupo también suministra soluciones conectadas y protegidas para la gestión de infraestructuras clave, como las redes inteligentes de alumbrado público, señalización, gestión de tráfico o V2X, y para la gestión y pilotaje de infraestructuras hídricas y eléctricas.

Valiéndose de su experiencia y sus conocimientos tecnológicos y especializados, LACROIX trabaja con sus clientes y colaboradores para interconectar el mundo de hoy y el del futuro. Les ayuda a que construyan la industria del futuro y a aprovechar las oportunidades de innovación que se les presentan ofreciéndoles soluciones y equipos pensados para un mundo más inteligente.

