El realfooding, un estilo de vida basado en una alimentación natural, según Productos Monti Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 13:07 h (CET) Realfood es un término inglés que significa comida real, una tendencia que pone el foco en los alimentos ultraprocesados y las consecuencias que estas pueden tener en la salud En los últimos años, el sector alimenticio de los snacks ha aumentado de forma considerable, alrededor de un 50% respecto a otros años. Esta tendencia en aumento se ha dado sobre todo en el sector de los snacks saludables, provenientes de fuentes saludables.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, afirma que el consumo de los productos bio han aumentado también durante los últimos años, en un más de un 13%.

Cuando el objetivo de las personas es mejorar esos hábitos y llevar una vida más saludable Productos Monti hace todo lo posible para ofrecer una alternativa muy saludable y beneficiosa que ayuda a las personas a completar la pirámide alimenticia recomendada por asociaciones como la OMS. “El éxito de nuestros snacks saludables se debe a la gran demanda de productos en los que las personas buscan ciertos nutrientes sanos y más fáciles de consumir. Nuestros snacks forman parte de esos productos.”, afirma Productos Monti sobre sus snacks.

Productos Monti es una empresa dedicada al sector alimentario desde el año 1969 y a medida que han pasado los años ha ido desarrollando y evolucionando sus productos hacia un snack cada vez más sabroso, con una materia prima natural y buscando la máxima calidad en cada uno de sus productos. Según Productos Monti, la clave de sus snacks saludables es la elección de las materias primas y por ese motivo escogen la mejor harina integral, aceites, semillas, vegetales, etc.

El realfood es aquel alimento que proviene de la naturaleza y ha sido mínimamente procesado. Aunque Productos Monti no se incluya dentro de esta tendencia de realfooding, sus productos son unos buenos procesados, ya que en su fabricación se realiza un procesamiento saludable que no altera las propiedades de las materias primas. Se trata de alimentos modificados y procesados con unas materias primas saludables que contienen vitaminas, proteínas y otros minerales. Además, Productos Monti se caracteriza por ser una empresa respetuosa con el medio ambiente que fomenta una alimentación saludable, pero con un gran sabor y una alta calidad nutritiva.

