'Cuando Tú Quieras' cruza fronteras con Dilo Records

miércoles, 7 de abril de 2021, 11:27 h (CET) Sigue triunfando el nuevo hit 'Cuando Tú Quieras' del álbum 'Los que están muy claros' de Papo el Maxx, Pastor karma, y la colaboración de Eli Fantasy, bajo la producción de Klazz Music Papo el Maxx sigue sorprendiendo con Los que están muy Claros

Como es el caso del intérprete colombiano Papo El Maxx, quien nació en Cali Colombia, el 2 de marzo de1989. Su inclinación por la música se dio desde los 10 años, sintiendo interés por el canto y por la percusión, a lo largo de su trayectoria como artista, Papo, ha tenido la oportunidad de compartir tarima y featurings con grandes iconos musicales, también, de grabar diversos temas. Y es que Papo decide en 2020 iniciar con su actual sello discográfico Dilo Records, con el que se da a conocer sus composiciones y temas como Nadie va saber, Se acabó tu tiempo, Cuando lo mueves así y su más reciente éxito Cuando tú quieras, entre otras, las cuales forman parte del álbum Los que están muy claros.

Papo el Maxx, es una persona decidida, entusiasta, positiva y esmerada dispuesta a dar lo que sea, ya que ama su carrera esforzándose siempre al cien por ciento en todo lo que se propone, logrando así en el año 2021 grabar junto a Eli Fantasy, la diosa del género de Puerto Rico y el artista colombiano Pastor Karma, quien inicia su carrera en el año 2005 como solista, interpretando el género urbano en su caso el hip hop, rap, dance hall. Para su época interpretó varios de sus sencillos donde se comercializaba en las calles de Cali, desde el 2008 se une con Papo El Maxx para comenzar a trabajar en diferentes proyectos, a lo largo de los años, como el tema Cuando Lo Mueves Así lanzado en el 2020, y su más reciente aparición en conjunto de la canción que se ha hecho viral Cuando Tú Quieras, del que no hay duda de que ha sido un éxito rotundo en las plataformas digitales, y en las redes sociales de Dilo Records, manteniendo a la audiencia al corriente de las expectativas sobre los protagonistas del tema musical, y como era de esperarse ellos están muy agradecidos con el apoyo y la receptividad del público en la aceptación de este género.

Tres talentos internacionales pisando fuerte

La interpretación musical entre estos cantantes hoy más que nunca se hace indiscutible debido a la colaboración de la puertorriqueña que da ese toque femenino con su participación en esta canción.

Cuando tú Quieras desde dos perspectivas

Esta trama describe una historia relatada por las dos partes, el hombre y la mujer, en la que la voz de Eli Fantasy contagia un ritmo sensual sin perder su elegancia agregando a este tema un aire Boricua que tanto caracteriza a la diva del género. Con un estilo orientado a la tendencia del reggaetón, para compartirlo con los amantes del estilo trap-reggaeton, ahora más que nunca están listos para impactar la industria musical, éxito que espera convertirse en un derroche de sonidos en la urban music y en todos los rincones del mundo, disponible en todas las plataformas digitales y ya incluido en la reconocida playlist “Dilo Urban” en la que se encuentran los más recientes éxitos del sello.

Es de hacer notar que este éxito musical ha tenido repercusión destacada en medios relevantes de Latinoamérica. Desde el día de su lanzamiento a sido notable la difusión en medios digitales y la ola de reacciones y publicaciones en las redes sociales, a través de entrevistas en Facebook e Instagram Live para canales como @HDLatamCo, @Fantastica944, @RadioPoliciaMedellin, @OxigenoMedellin en Colombia, www.elgenero.com y mucho más.

La Fusión melodiosa de los tres artistas internacionales, va dirigida y producida bajo los controles del productor internacional Alejandro Jiménez Cabrera, más conocido como Klazz Music, quien desde muy temprana edad mostró un gran interés por la música y con solo 16 años, empezó sus primeras andadas en este mundo, demostrando grandes habilidades que lo han llevado a convertir esa gran pasión, en su vida profesional. Como se aprecia este sello musical busca potenciar lo mejor de cada artista y es así como Klazz Music se da a conocer, trabajando con varios productores musicales que le fueron encaminando en su carrera, el mismo año empezó a desarrollar su producción con artistas de talla internacional, que tienen gran influencia como: Tony Lenta, Nova y Jory, El Fother, Chiki el de la Vaina, Galante el emperador, Foking Pata, Eli Fantasy, Lito y Polaco, Real Polakan, Papo el Maxx etc, con quién se enfocó en el género urbano, el Reggaeton y el Trap.

Finalmente desde la familia Dilo Records quieren agradecer por todo el apoyo brindado a este proyecto que con esfuerzo hacen de esto un trabajo posible, Antonio Moreno Moreno, Jhonathan Bonilla, Yubelka Muñoz, Nelson Sánchez desde la parte creativa social media y a todo el equipo que hace parte del sello discográfico, por último a la colaboración de Alexis Ibarguen en la producción y grabación del video musical.

Se puede disfrutar de Cuando Tú Quieras desde la plataforma favorita disponible https://dilo.live/cuandotuquieras/ e invitan a suscribirse al canal para que no perderse de toda la música que está por venir de los artistas https://youtu.be/HhvdnwIYLI8 + Info. www.dilorecords.com

Papo El Maxx, Eli Fantasy, Pastor Karma - Cuando Tú Quieras (Official Video)



