Estudio: España en el aprendizaje de idiomas extranjeros

miércoles, 7 de abril de 2021, 10:08 h (CET) Preply, la plataforma de aprendizaje digital, ha publicado el índice de idiomas europeos que indica el entorno de aprendizaje de un idioma en 27 países. Los factores que se tomaron en cuenta son: el número de idiomas oficiales, el grado de multilingüismo en el país, el aprendizaje de idiomas en la escuela, el nivel de competencia en una segunda lengua, el acceso al aprendizaje de idiomas a través de la tecnología, la diversidad lingüística, el uso de subtítulos y voz superpuesta en TV y cintas Estudio: España adelanta a Italia en el aprendizaje de idiomas extranjeros

El Índice de idiomas europeos analiza 27 países para descubrir cuáles son los que ofrecen el mejor entorno para aprender un idioma.

● España ocupa el 12.º lugar entre los 27 participantes.

● Italia ocupa el 26.º lugar del índice, y el doblaje es la principal forma de traducción utilizada en la televisión de este país.

● Luxemburgo ocupa la primera posición como el mejor país para el aprendizaje de idiomas, el 100 % de los niños aprenden un idioma extranjero en educación primaria.

Preply, la plataforma de aprendizaje digital, ha publicado el Índice de idiomas europeos, en el que se analizan 27 países según 18 factores que indican en qué medida favorece el entorno el aprendizaje de un idioma. Los factores incluidos estuvieron repartidos entre las siguientes siete categorías: el número de idiomas oficiales, el grado de multilingüismo, el aprendizaje de idiomas en la escuela, el nivel de competencia en una segunda lengua, el acceso al aprendizaje de idiomas a través de la tecnología, los subtítulos y la voz superpuesta y la diversidad lingüística. La puntuación de cada categoría tuvo el mismo peso y se clasificó a cada uno de los países en la clasificación general de los 27 países con base en sus resultados.

Francia ocupa el lugar 23.º del índice, detrás de España y aventajando a Italia. En cuanto a acceso a tecnología se refiere (en particular en el apartado de la velocidad de descarga móvil) Francia se sitúa a la cabeza de los tres países. Los italianos cuentan con el mayor grado de multilingüismo, mientras que los españoles tienen el mejor nivel de competencia en el segundo idioma. Destaca que los tres países utilizan el doblaje como la forma principal de traducción en la televisión. España tiene una mejor puntuación en la categoría de Diversidad lingüística, ya que el sitio web oficial del gobierno ofrece seis idiomas, en comparación a los dos de Italia y Francia.

"Aprender un segundo idioma es un recorrido que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Los ciudadanos que nacen en países en los que el aprendizaje de idiomas forma parte del marco curricular nacional tienen una gran ventaja. Este estudio pretende revelar cuáles son los países mejor clasificados en Europa y más allá a la hora de ofrecer a sus ciudadanos las mejores oportunidades para mejorar su segundo idioma y desarrollar su potencial profesional y personal", afirmó Kirill Bigai, director general de Preply.

"Las investigaciones demuestran que los subtítulos son una de las maneras más eficientes de fomentar la retención de una lengua extranjera, ya que es necesario realizar una conexión entre sonido, texto e idioma" (Talavan, 2006). "A diferencia del doblaje y la voz superpuesta, los subtítulos requieren que el espectador participe. Los subtítulos también mejoran nuestra comprensión fonética, lo que favorece nuestra capacidad de identificar acentos diferentes" (Max Planck Institute, 2009). Esto explica el motivo por el que algunos países del estudio, como los Países Bajos, Finlandia y Estonia, aparecen en las primeras posiciones a pesar de que el número de niños que estudian un idioma extranjero en la escuela de primaria es relativamente bajo.

Los 10 países con el mejor entorno para aprender un idioma: Esta lista es un resumen de un estudio más completo. Se pueden consultar todos los datos, la metodología y los recursos en https://preply.com/es/d/global-worldwide-language-index--lp

Más información:

● Casi todos los países que se encuentran entre las primeras 10 posiciones de la tabla utilizan subtítulos, con la excepción de Luxemburgo, Malta y Bélgica.

● Suecia ocupa la primera posición en el apartado de multilingüismo, seguida por Dinamarca.

● Los Países Bajos ocupan la sexta posición, y el bajo porcentaje de niños que aprende un idioma extranjero en educación primaria está compensado por el uso de subtítulos.

● Los luxemburgueses tienen el mejor dominio del segundo idioma, seguidos por los suecos.

● Bélgica ocupa el noveno lugar, a pesar de que muy pocos niños aprenden un idioma extranjero en la escuela.

● Los Países Bajos lideran el apartado relativo al acceso a la tecnología entre los 10 primeros países clasificados, seguido por Dinamarca.

● Chipre ocupa la última posición en este apartado entre los 10 primeros países clasificados, seguido por Eslovenia.

¿Qué es Preply? Preply es una plataforma de aprendizaje online, que conecta a una red mundial de miles de estudiantes activos con 15.000 tutores verificados para enseñar más de 50 idiomas. Un algoritmo de aprendizaje automático determina la idoneidad de los tutores para cada estudiante, y los tutores recomendados crean un plan de lecciones personalizado que encaja con el presupuesto, horario y conocimiento actual del alumno. Hasta la fecha, los estudiantes de más de 150 países han asistido a más de dos millones de clases impartidas por profesores ubicados en 110 países. Preply fue fundada en 2013 por Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn y Serge Lukyanov, los tres cofundadores con residencia en Ucrania. Desde entonces la empresa ha recaudado más de 15 $ millones y tiene 145 empleados de 25 nacionalidades diversas que trabajan en las oficinas de Kyiv y Barcelona.

