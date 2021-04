Alfonso de Lope, fotógrafo de boda pionero en prestar el servicio de asistente personal Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 10:15 h (CET) El retratista presenta su nuevo servicio en fotografía de bodas. A diferencia de otros fotógrafos, Alfonso de Lope será otra extensión de la novia para todos los momentos que sucedan el día de la ceremonia, transmitiendo confianza a los novios, no sólo en las calidad de la imágenes, sino en todo el proceso de la boda El sector de los eventos y más especialmente el nupcial ha sufrido mucho durante la pandemia actual que se está viviendo y, por supuesto, lo sigue haciendo. El distanciamiento social es la antítesis de una boda que, al final, es la celebración del amor y por ello está llena de momentos que no garantizan la seguridad de los invitados al evento. Abrazarse, bailar, dar besos, en definitiva, celebrar es algo que ahora mismo no se puede hacer y es por ello que muchos novios se lo piensan antes de seguir adelante con la organización de su boda.

En este sentido, uno de los pilares fundamentales en toda organización de este tipo de eventos es la contratación del fotógrafo, quien se encargará de inmortalizar todos los momentos de ese gran día para la pareja. El fotógrafo de boda es uno de los proveedores más importantes del evento, ya que garantiza a los novios el tener un recuerdo para toda la vida del día tan especial que vivieron, y así poder revivirlo cuando quieran.

Photo Bride Assitant

Alfonso de Lope, experto en fotografía de bodas, ha decidido ir todavía un paso más allá. Además de inmortalizar grandes momentos se ha lanzado con un nuevo servicio que incluye en su pack de fotografía, el de asistente personal o Photo Bride Assistant.

Pionero en presentar este servicio, se trata de incluir, además de la fotografía, una asistencia a los novios durante el evento para tener todo bajo control el día de la boda y poder guardar de recuerdo unas imágenes únicas de la toda la ceremonia.

A diferencia de otros fotógrafos que sólo se dedican a realizar fotografías y nada más, el Photo Bride Assistant se ha especializado en ser una extensión, en especial de la novia, en todos y cada uno de los momentos para no dejar nada al azar y conseguir unas fotografías naturales y emotivas.

Beneficios de contratar este servicio

Está demostrado que las parejas, en especial las novias, sufren un gran estrés en los preparativos de su boda y lo que menos desean es que algo salga mal en uno de los días más importantes de su vida. Este estrés e intranquilidad lo llevan consigo sin darse cuenta el día de ceremonia, preocupándose por todo lo que pasa y los problemas que puedan surgir. Los expertos en fotografía siempre afirman que esa preocupación se transmite en las fotos y de esta manera es complicado conseguir que sean naturales.

Con este nuevo servicio lo que se pretende es que los novios, y sobre todo la novia, se despreocupe de todos los posibles problemas que puedan surgir en la boda. El Photo Bride Assistant, además de realizar un reportaje profesional, se convierte en un asistente personal para resolver cualquier contratiempo. Este servicio siempre incluye a un 2º fotógrafo para ayudar a que todo salga perfecto y no tener imprevistos.

Tal como explica Alfonso de Lope, “de esta manera conseguimos que se relajen y disfruten de su gran día, consiguiendo unas fotografías naturales y emotivas. El Photo Bride Assitant se convierte en una extensión de la novia en todos y cada uno de los momentos, para no dejar nada al azar”.

Opiniones de parejas satisfechas

Las reseñas de los clientes satisfechos son muy importantes para el sector nupcial y, en concreto, para los proveedores de fotografía. Alfonso de Lope cuenta con varias parejas de novios contentos y en su página web avalan su buen hacer.

SILVIA & OSCAR (Barcelona)

“Alfonso, un fotógrafo muy recomendable. Consigue captar la esencia del momento y la parte más natural de cada persona. Contamos con su trabajo en un día muy especial y no dudaríamos en volver a hacerlo”.

LAURA & ALEX (Barcelona)

“No pudimos escoger mejor fotógrafo para el día de nuestra boda. Desde el primer momento nos sentimos muy cómodos. Estuvo pendiente de todo detalle, todo salió perfecto. Capta con sus fotografías toda la emoción de los momentos más especiales, con la profesionalidad que lo caracteriza. Sin duda lo recomiendo. Gracias mil por tu gran trabajo”.

Para saber más sobre el método del Photo Bride Assitant, es posible solicitar una sesión personalizada mediante su página web: www.alfonsodelope.com

