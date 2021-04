Ruta del Chorrón con Asturias Activa Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

La sociedad cada vez tiene más interés por las actividades al aire libre, como se ha visto en fuentes. Para ser más exactos, el senderismo es practicado por un gran número de personas y uno de los recorridos más populares es la ruta del Chorrón con Asturias Activa.

España cuenta con una gran diversidad de climas y espacios naturales para realizar múltiples actividades. Particularmente en Asturias, los bosques y canales hacen de él un destino totalmente atractivo para todo tipo de turistas, y la convierten en una localidad perfecta para el senderismo.

Características de la ruta del Chorrón con Asturias Activa El concejo de Piloña, en Asturias, se caracteriza por contar con una diversidad de espacios destinados al deporte al aire libre. No obstante, el senderismo por la ruta del Chorrón con Asturias Activa se ha convertido en una de las actividades con mayor renombre del municipio. Durante años, la ruta de la cascada del Chorrón, en Piloña, ha sido muy reconocida por los habitantes de la comunidad y por la cantidad de turistas que, año tras año, optan por pasar unas vacaciones en estos espacios.El recorrido destaca por lavariedad de paisajes y climas, ya que es posible encontrar desde bosques rodeados por un río, hasta escalar los cerros para poder observar paisajes como los valles de Piloña o los picos y crestas que Europa tiene para ofrecer.

Asturias Activa es una promotora turística que cuenta con años de experiencia en el cuidado y atención de los turistas y, por esta razón, es una de las empresas líderes en el mercado turístico de Asturias. El objetivo de Asturias Activa es dar a conocer el potencial de cada una de las comarcas del Principado de Asturias.

Una de las actividades al aire libre que ofrece la promotora es el senderismo, que saca provecho de la gran variedad de espacios naturales. En concreto, uno de los recorridos que más promueve es la ruta de de la cascada del Chorrón.

¿Es una actividad apta para todas las personas? El senderismo varía en función del grado de dificultad de la ruta y de la preparación personal. Las rutas que se pueden encontrar en el Chorrón no implican grandes riesgos. De hecho, los niños son quienes disfrutan de este paseo al máximo, de manera que la edad no siempre es un factor limitante.

No obstante, es importante tener presente que la ruta del Chorrón con Asturias Activa puede ser no apta para todo el mundo. Las caminatas pueden tener una duración de entre cuatro y cinco horas, si se lleva un ritmo moderado. Es decir,dependerá de la preparación de cada persona.

Caminata al aire libre El senderismo es una de las actividades más aclamadas por los turistas. Esto se debe, en gran medida, a que España cuenta con espacios idílicos donde poder hacer estas actividades de manera adecuada. En este sentido, uno de los aspectos más destacados del recorrido de la ruta del Chorrón con Asturias Activa es el aire puro y fresco que se puede respirar durante todo el camino.

Variedad de paisajes Asturias es conocida por ser una de las comunidades que cuenta con mayor variedad de ecosistemas. En el caso de bosques, la ruta del Chorrón es una de las más resaltantes, ya que es una manera ideal de disfrutar de la naturaleza y de los paisajes en su máxima esplendor.

